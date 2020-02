Nuestros amigos no pueden quedarse sin sus respectivas felicitaciones por alegrarnos la vida.

Amistad es amigo, diría la maestra Eva Rojas. Ok, no. Pero no podíamos quedarnos con las ganas de citar a tan célebre personaje de Twitter. Y si no la conoces, mejor corre a buscarla antes de que entremos a los verdaderamente importante, las tarjetas de San Valentín para celebrar a tus amigos este 14 de febrero.

Porque resulta que es una fecha especial para recordarles a nuestros seres queridos cuánto los amamos. El novio o la novia qué. Hay amigos que han cumplido la función de ser guías, mentores y un apoyo incondicional difícil de llenar . Así que dejemos de lado un ratito el amor romántico y pensemos en lo que nos gustaría decirles a estos seres enviados por Yisus.

Tarjetas de San Valentín para tus amigos:

1. "Eres mi verdadera alma gemela. Estoy feliz por tenerte en mi vida".

2. "No entiendo muy bien cómo funciona esta conexión entre dos personas, supongo que no siempre se logra porque de ser así, todos tendrían amor y amistad, así que estoy [email protected] contigo".

3. "La vida no es nada sin la amistad", Marco Tulio Cicerón.

4. "Gracias por mostrarme que no puedo cambiar en nadie, pero si puedo aceptar al otro tal como es".

5. "Eres mi mejor compañero de baile y te ríes de todas mis tonterías. No le puedo pedir más a una amistad. Te quiero".

6. "El amigo ha de ser como la sangre que acude luego a la herida sin esperar a que le llamen", Francisco Gómez de Quevedo y Villegas

7. "El mayor bien que tienen los hombres es la amistad. Espada es segura, siempre al lado, en la paz y en la guerra", Diego de Saavedra Fajardo

8. "La risa no es un mal comienzo para la amistad. Y está lejos de ser un mal final", Oscar Wilde.

9. ¿Para qué sirve la amistad si no es para decir justo lo que uno piensa", Oscar Wilde.

10. "Quiero platicar mil horas contigo sobre los libros que has leído"

11. "Tener un amigo no es cosa de la que pueda ufanarse todo el mundo", Antoine de Saint-Exupery.

12. "Lo que hace indisoluble a las amistades y dobla su encanto, es un sentimiento que le falta al amor, la certeza", Honoré de Balzac.

13. "Un amigo que muere, es algo de usted que muere", Gustave Flaubert.

14. "A los amigos no hay que elegirlos entre aquellos que son capaces de acompañarte cuando lloras; hay que elegirlos entre aquellos que son capaces de reírse de lo mismo que tú te ríes", Jorge Bucay.

15. "Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere" Elbert Hubbard.

16. "Escojo mis amigos por la cara lavada y por el alma expuesta. Amigo que no ríe con uno, no sabe sufrir con uno", Oscar Wilde.