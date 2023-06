Llegó la fecha favorita de los lectores en formato digital, el Stuff Your Kindle Day 2023 de Amazon, el cual te deja descargar libros gratis, principalmente de romance y fantasía.

El Stuff Your Kindle Day 2023 de Amazon es una manera perfecta de descubrir nuevos autores y géneros sin ningún costo, además de llenarte de lectura sin gastar un peso.

Sin embargo, ha surgido una duda entre los usuarios en países de habla hispana y es si los libros que se ofrecen tienen libros en español.

Bueno, hicimos una investigación sobre esto y a continuación te diremos si hay o no libros en español en el Stuff Your Kindle Day 2023.

Amazon Kindle (Pixabay)

¿Puedes descargar libros en español en el Stuff Your Kindle Day 2023?

Como ya mencionamos, en el Stuff Your Kindle Day 2023 se ofrecen principalmente libros de romance y fantasía, así como de los denominados “para adolescentes”.

El fin del Stuff Your Kindle Day 2023, más allá de dar libros gratis, es que la gente conozca títulos y autores no tan reconocidos, que por lo general pasaría de ellos.

Y ese es su principal problema para lectores de habla hispana; dado que prácticamente todas las obras carecen de una versión en español, por lo menos en Amazon.

Ya sea que busques los libros en el Amazon de Estados Unidos o en la versión local (México en nuestro caso), los libros gratis sólo te aparecerán en ingles.

Si bien no necesitas tener un nivel de inglés elevado para leer estos libros, sí es necesario que tengas por lo menos una lectura intermedia, de lo contrario no los podrás disfrutar.

¿Cómo descargar libros en el Stuff Your Kindle Day 2023?

Si de todas formas quieres aprovechar el Stuff Your Kindle Day 2023 no importando que no tenga libros en español, aquí te diremos cómo descargar los textos.

Para descargar libros en el Stuff Your Kindle Day 2023 sólo debes de hacer lo siguiente:

Ve a https://www.romancebookworms.com/ Elige el formato de libro (Kindle, Barnes, Apple, Google o Kobo) Irás a la página donde están listados todos los libros Selecciona el que más te llame la atención Te mandarán a la tienda en línea para hacer la descarga Pulsa Obtener/Comprar para bajarlo gratis

Te sugerimos que antes de hacer la descarga te fijes bien en el precio, debe de decir “Gratis” o tener “0.00″; si no es así, significa que el texto no forma parte de la promoción.