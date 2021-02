Stephen King lanza su nueva novela 'Later'

'Later', la nueva novela de Stephen King, narra una historia con tintes de terror y de suspenso. Saldrá a la venta el próximo 2 de marzo

Stephen King, autor de éxitos literarios como 'Carrie' y 'El resplandor', suele ser identificado como un escritor de terror, sin embargo, él afirma que su idea siempre ha sido contar buenas historias, por lo que si estas cruzan ciertos límites y no encajan en un género particular, para él no hay ningún problema.

De hecho, ahora que promociona el lanzamiento de su nueva novela 'Later', que saldrá a la venta en 2 de marzo, el escritor estadounidense afirma que por años ha afinidad con otro tipo de historias, desde ciencia ficción y dramas carcelarios, hasta los Medias Rojas de Boston.

Aun así, 'Later' cuenta con muchas características que encajan perfectamente en la literatura de terror y suspenso, como el propio Stephen King reconoce.

¿Qué historia cuenta 'Later, la nueva novela de Stephen King?

La novela se enfoca en Jamie Conklin, una agente literaria de Nueva York que rememora su infancia, cuando fue criado por una madre soltera.

Al igual que otros jóvenes protagonistas de King, Jamie tiene poderes especiales: no sólo puede ver gente muerta, sino que cuando les hace preguntas ellos se ven obligados a contestar con la verdad.

‘Later’ también incluye a un popular novelista y su libro póstumo, y a una detective de policía que por un tiempo es novia de la madre de Jamie.

¿Stephen King escribirá una novela sobre la pandemia de Covid-19?



Además de su nueva novela, otro asunto que han mantenido ocupado al autor de 73 años es la política y los sucesos de actualidad , que también reconoce como sus pasiones. Esto lo llevó a manifestarse en contra del expresidente Donald Trump varias veces en Twitter.

Sin embargo, Stephen King descarta que este tipo de temas, incluido el Covid-19, vayan a tener un efecto en su obra, pues afirma que la ficción es para él un "escape" de la política, no un foro… además de que ya cuenta con un libro sobre una pandemia, ‘The stand’.

Al pedirle evaluar su propia escritura, Stephen King, admirador del beisbol, se compara con un pitcher que está envejeciendo pero que es muy ingenioso.

"He mejorado de cierta manera, pero uno pierde un poco la urgencia. Cuando estaba en mis 40s, las ideas eran como personas atorándose en una puerta para escapar de un incendio… Estoy consciente de que me estoy poniendo viejo. Pierdes la abrazadora bola rápida y empiezas a depender más de tus cambios de velocidad y curvas y a ser un poco más cuidadoso y a mezclarlas" Stephen King

Con información de AP