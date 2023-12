Six Flags México Christmas in the Park 2023 fue anunciado oficialmente, siendo una nueva edición de la tradicional celebración de fin de año del parque temático.

Para este Six Flags México Christmas in the Park 2023 se tienen preparadas varias actividades y sorpresas para los visitantes.

Habrá mercancía especial, iluminación en todo el parque, un desfile antes del cierre, fuegos artificiales, zonas de nieve y una villa navideña.

Como siempre, a continuación te daremos todos los detalles del evento.

Six Flags México Christmas in the Park 2023 (Six Flags)

Precio del boleto de Six Flags México Christmas in the Park 2023

Contrario a lo que se pudiera pensar, no hay boletos especiales para Six Flags México Christmas in the Park 2023.

Los boletos de Six Flags México Christmas in the Park 2023 son los mismos que puedes comprar de manera regular para entrar al parque temático.

Eso significa que el precio es el mismo que si fueras cualquier otro día; las actividades del evento (con excepción de la mercancía) vienen incluidas en el boleto.

En ese sentido el precio del boleto de Six Flags México Christmas in the Park 2023 es el siguiente:

Boleto de un día: 899 pesos

Platinum Pass 2024: Mil 600 pesos

Diamond Pass 2024: 2 mil 800 pesos

Fechas de Six Flags México Christmas in the Park 2023

El Six Flags México Christmas in the Park 2023 se llevará a cabo en los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024.

Durando un total de 36 días no consecutivos, pues habrá fechas en las que el festival no esté en pleno.

Esto significa que en ciertos días no habrá desfile ni estarán activadas algunas de las actividades de Six Flags México Christmas in the Park 2023.

Sin olvidar que hay días en los que el parque temático cierra para dar mantenimiento a todas las atracciones.

Aquí tienes todas las fechas del Six Flags México Christmas in the Park 2023:

7 al 10 de diciembre 2023

12 de diciembre 2023

14 al 23 de diciembre 2023

25 al 31 de diciembre 2023

1 de enero 2024

3 al 7 de enero 2024

11 a 14 de enero 2024

18 al 21 de enero 2024

Actividades de Six Flags México Christmas in the Park 2023

Finalmente te mencionaremos todas las actividades y espectáculos que encontrarás en Six Flags México Christmas in the Park 2023.

Las actividades irán desde los adornos temáticos que serán colocados por todo el parque, hasta eventos especiales dedicados a la temporada.

Aquí tienes todas las actividades que habrá en el Six Flags México Christmas in the Park 2023:

Desfile Christmas Light Parade

Alumbrado especial en el parque

Fuegos artificiales

Snow Race

Casita de Dulces del Polo Norte

Villa Navideña

Zonas de Nieve

S’mores

Kids Snow Camp

Con información de Six Flags México