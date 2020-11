El epidemiólogo afirma que el Covid-19 no representa peligro para Santa porque tiene inmunidad innata

Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, aseguró que Santa Claus es inmune al coronavirus por nacimiento, así que la pandemia no representa ningún peligro para él y este podrá entregar los regalos casa por cada como cada año.

"Santa Claus está exento de esto porque Santa, de todas las buenas cualidades, tiene mucha buena inmunidad innata. Él difundirá mucha alegría y no coronavirus cuando visite millones de hogares en esta Navidad", dijo durante una entrevista para USA Today.

Esto, debido a las múltiples dudas que ha recibido Anthony Fauci en los últimos días, por parte de niños preocupados por si Santa Claus llegará o no a sus hogares, considerando que su avanzada edad y sobrepeso lo colocan como miembro de una población de riesgo , sin contar que visita miles de millones de casas.

Sin embargo, el experto apuntó que Santa Claus comenzó a tomar precauciones contra el coronavirus aun cuando goza de inmunidad, pues trabaja en compañía de muchos elfos a los que protege; por ejemplo, ha hecho muy pocas apariciones públicas este año, y todas con Sana Distancia. Asimismo, apuntó que todos los trabajadores cumplen con el uso del cubrebocas y el distanciamiento adecuado.

Regalos Pixabay

"La Sra. Claus ha implementado un programa de pruebas regulares y los renos ahora lideran el rastreo de contactos . Además, escuché que es probable que algunas visitas las realice de manera virtual, así que no me parece que se corra riesgo. Santa no va a transmitir ninguna infección a nadie", dijo Anthony Fauci.