El filántropo y embajador de la paz René Mey realizó su Día de la Buena Acción 2024, evento que se llevó a cabo con gran éxito en Parque Tezozómoc, en el norte de CDMX que tiene como fin fomentar el amor y la compasión hacia los demás.

Más de ocho mil personas se dieron cita en el recinto para realizar una magna meditación y escuchar el mensaje de paz que divulgó René Mey, quien también habló a los asistentes sobre la medicina emocional, una técnica que busca sanar a las personas no solo en lo físico sino también en su interior.

El evento forma parte de la iniciativa global con la que René Mey ha inspirado a millones de personas en decenas de países a encontrar paz a través de la meditación y a realizar acciones por el bien de sus prójimos.

La obra de Mey en varios rincones del planeta le ha ganado el respeto de líderes mundiales y tres nominaciones al Premio Nobel de la Paz.

En plática con SDPnoticias después de encabezar el Día de la Buena Acción 2024, René Mey señaló que se siente feliz al poder exponer sus ideas ante miles de personas.

“Es una emoción de amor, un placer que no tiene palabras poder explicar eso”, indicó el activista, agregando que espera que las personas a quienes emite su mensaje se den cuenta de que la felicidad no radica en lo que podemos tener, sino en compartir.

Sobre estar considerado para recibir el Premio Nobel, uno de los más prestigiosos del mundo entero, señaló que está bien el reconocimiento y lo entiende como consecuencia de su trabajo de muchos años, pero no es lo más importante ni un fin detrás de sus acciones.

“Lo mas importante de la vida es empezar a amar y hacer las cosa como se deben hacer. No debemos confiarnos en el ego y la única esperanza que podemos abrazar es el poder ayudar a los otros. Después, que ser nominado… para mí está bien, he sido referencia a nivel internacional y bueno, es parte del camino. Pero no es lo importante”.

René Mey, embajador de la paz