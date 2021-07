Así reaccionó Zendaya tras la disculpa de Giuliana Rancic

El día de ayer Giuliana Rancic se disculpó por decir que las rastas que lució Zendaya durante los Oscar, probablemente olían a pachulí o marihuana, por lo que la afectada ya reaccionó.

La actriz y cantante recurrió a Instagram para dar un largo mensaje que comienza así: "Estudios han demostrado que aunque intentamos actuar sin prejuicios, algunas veces están dentro, en nuestro pasado o alrededor. Ese prejuicio escondido es frencuentemente incluyente en nuestras acciones. Es nuestro trabajo detectar estas cuestiones en los demás y en nosotros y destruirlas antes de que se conviertan en agresión".

Y continúa, "Tengo tanta gente que me admira que no puedo tener miedo, dejarlo pasar... Tenía que hacerlo (defenderme) por NOSOTROS. Es importante recordar en esta historia, simplemente porque alguien nos haya lastimado, no tememos derecho a lastimarlo. Burlarse del cuerpo de otros y otras tacticas nunca harán bien el trabajo. Aunque fue muy difícil conterme y escribir las primeras palabras tras ser agredida, tuve que pensar en el bien mayor".

“Me senté por dos horas con mi teléfono, investigando y pensando en dar una respuesta educada. Giuliana, aprecio tus disculpas y que haya sido una experiencia de aprendizaje para ti y la cadena. Espero que las otras personas lastimadas por tus comentarios puedan encontrar en sus corazones la maneras de también aceptar tus disculpas”.