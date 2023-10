El oscuro significado del viernes 13 está siendo reinventado para el amor por una canción viral en TikTok; te contamos lo que sabemos.

Al parecer en TikTok, el viernes 13 ya no tiene un oscuro significado, sino todo lo contrario, pues este día se puede pintar para el amor.

Con una canción que te hará ver el viernes 13 de una forma muy distinta, donde la mala suerte se acabó.

Tal y como lo escuchas una canción viral e TikTok le está diciendo adiós al oscuro significado del viernes 13.

Reinventando su significado de la manera más bonita con la canción Viernes 13 de Marcos Menchaca.

Canción que fuera lanzada en 2019, misma que se ha posicionado como una de las favoritas para dedicar a la pareja y que sin duda te hará ver el viernes 13 de una forma distinta.

Misma que no puedes dejar pasar para dedicarla este día viernes 13 a tu pareja, tal y como en TikTok se ha viralizado.

Pero ¿qué dice la letra de Viernes 13, canción viral en TikTok, que cambia el oscuro significado de este día?

Viernes 13, la canción viral en TikTok que reinventa su oscuro significado tiene en su letra las palabras más bonitas de amor.

Palabras que te hará olvidar de una vez que la mala suerte del viernes 13, pues la canción del cantante de pop urbano Marcos Menchaca -25 años- le da un giro total a su oscuro significado de este día.

Ya que la canción del día viernes 13 habla del amor, de esa persona que ha cambiado toda su vida para bien.

Basta decir que en la letra de Viernes 13 se puede escuchar literalmente: “que tú pones buena suerte en mi viernes 13″.

Así que no esperes más y hoy viernes 13 dedica esta bonita canción a tu amor y quita el oscuro significado a este día.

Tú tienes todo lo que busco

Conocerte para mí es todo un gusto

Tienes algo en particular, algo que te hace más

Algo que no entiendo, que no me para de enamorar

Tú sabes bien quién eres, la que me mancha de labial

La que se duerme sin despedir y sin avisar

La que le encanta molestar y fregar

La más bella del lugar

Y me llevas lentamente a imaginar

A una vida donde tú puedas estar

Y me llevas lentamente a imaginar

A una vida donde te pueda cuidar

Yo sé que te he dicho mil veces

Que nadie te va a querer, como yo lo voy a hacer

Que tú pones buena suerte en mi viernes 13

Que tengo tu nombre tatuado en mi piel

Que ya te extraño, aunque te haya visto ayer

Sostente fuerte, yo siento lo mismo que tú sientes

Miradas que no mienten, sonrisas que muestran dientes

Contigo todo es más que suficiente

No ocupo de alguien más, solo a ti presente

Y me llevas lentamente a imaginar

A una vida donde tú puedas estar

Y me llevas lentamente a imaginar

A una vida donde te pueda cuidar

Porque si no es contigo, no es con nadie más

Es algo que tú nunca, nunca entenderás

Con alguien más, yo no me puedo conformar

Sabiendo que alguien va a tomar mi lugar

Nadie te verá, como yo te voy a ver

Quiero cumplir las cosas que acordamos en hacer

Y si la vida me da a escoger

Te escojo a ti, otra vez

Y me llevas lentamente a imaginar

A una vida donde tú puedas estar

Y me llevas lentamente a imaginar

A una vida donde te pueda cuidar

Viernes 13 de Marcos Menchaca