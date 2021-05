Robert Pattinson no entiende por qué el odio hacia Crepúsculo

Al igual que miles de jóvenes, Robert Pattinson no entiende cómo es que la exitosa saga Crepúsculo puede ser tan odiada y amada al mismo tiempo, así que liberó su sentir en una entrevista con The Daily Beast.

"Ha habido una gran cantidad de odio, en realidad", reconoció, "Honestamente, yo no entiendo la reacción en contra de Crepúsculo. La primera película a todo el mundo le gustó. Pero de repente... no entiendo bien por qué las personas cambiaron".

¿Qué más, Robert?

"Hay un montón de franquicias exitosas que todo el mundo acepta. Pero por alguna razón había todos estos argumentos políticos en contra de ella. La gente dice, 'Oh, es un mal ejemplo para las mujeres. Bla, bla, bla. Como si fuéramos todos una pandilla de idiotas. ¡No estamos jugando de esa manera! Es puramente su interpretación. No es una película sobre personajes femeninos serviles en absoluto".

No obstante, el guapo actor no se arrepiente de su trabajo en la entrega, aun cuando bromeé diciendo que no volvería a hacerla, “He encontrado que las películas de Crepúsculo probablemente fueron las más difíciles que he hecho. Hay tantos parámetros para interpretar el interior del personaje, hacer varias películas donde tienes que estar en el mismo punto y descubrir diferentes variaciones sobre el mismo, fue realmente duro. Era como tratar de escribir un haiku”.