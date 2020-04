Pacientes recuperados de coronavirus pueden contagiar hasta 8 días después: Estudio

Un estudio encontró que el virus puede contagiarse hasta 8 días; recomiendan 15 días más de aislamiento.

El aislamiento social es en este momento la mayor recomendación de las instancias de salud para disminuir la forma en que ha ido creciendo el número de casos de pacientes infectados de coronavirus; por supuesto esta medida debe ser aplicada con mayor rigor en las personas que tienen síntomas de Covid-19 o están diagnosticadas con la enfermedad.

Sin embargo, mantener el aislamiento hasta el momento en que un paciente parezca sano podría no ser suficiente, pues un artículo publicado en la American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, de la American Thoracic Society explica que una persona puede transmitir el virus hasta 8 días después de que desaparecieron los síntomas.

La investigación realizada por los doctores Lixin Xie y Lokesh Sharma analizó a pacientes cuyos síntomas de Covid-19 habían desaparecido y encontró que la mitad de ellos aún estaba en proceso de eliminar el SARS-CoV-2 cuando fueron dados de alta, por lo tanto, podían transmitirlo a otra persona.

“El hallazgo más significativo de nuestro estudio es que la mitad de los pacientes seguían eliminando el virus incluso después de la resolución de sus síntomas” Lokesh Sharma. Escuela de Medicina de Yale

Por lo anterior, los médicos recomiendan que quienes se hayan recuperado de la enfermedad, permanezcan al menos 15 días más en aislamiento. Además especificaron que las infecciones más graves pueden tener periodos mucho más largos de recuperación

Para llegar a las conclusiones antes mencionadas, los investigadores analizaron a 16 pacientes con Covid-19, con una edad promedio de 35.5 años, que fueron dados de alta del Centro de tratamiento en el Hospital General de PLA, en Pekín, entre el 28 de enero y el 9 de febrero, tras dar negativo en dos pruebas consecutivas de reacción en cadena de la polimerasa.

El estudio determinó que en los pacientes de la muestra, la duración promedio de los síntomas fue de 8 días, y el tiempo en que permanecieron contagiosos tras desaparecer los síntomas varió entre 1 y 8 días.

Ya a mediados de marzo del presente año, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud había recomendado aislamiento de 15 días a pacientes recuperados de Covid-19 ya que estos podían continuar contagiando a otras personas o bien, sufrir una recaída o un recontagio con síntomas más graves.

Con información de Noticieros Televisa e Infobae.