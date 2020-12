Estudio detectó fragmentos de coronavirus activo hasta 78 días después del inicio de los síntomas de Covid-19 en pacientes inmunodeprimidos

Las personas enfermas de Covid-19 que tienen un sistema inmunológico debilitado a causa, por ejemplo, de tratamientos contra el cáncer, serían contagiosos y capaces de propagar el coronavirus por más de dos meses.

Así lo afirma un estudio realizado por investigadores del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en Nueva York, Estados Unidos y que fue publicado el 1 de diciembre por The New England Journal of Medicine.

Hoy en día se tiene claro que la duración de la diseminación del coronavirus vivo en pacientes inmunocompetentes dura entre 10 y 14 días, sin embargo, se sabe poco acerca de cuánto tiempo son contagiosos los pacientes inmunodeprimidos, es decir, sistemas inmunológicos comprometidos.

Ante ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos tiene un protocolo especial de actuación para el personal médico que trata a estos pacientes. Algunas directrices son:

Usar respiradores en lugar de cubrebocas

Aislar a los pacientes hasta 20 días después de que aparezcan los síntomas

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron muestras de esputo y frotis de 20 pacientes con cáncer inmunosuprimidos e infectados con el nuevo coronavirus para detectar virus activos.

Los resultados detectaron ARN viral hasta por 78 días después del inicio de los síntomas. En 10 de 14 muestras nasofaríngeas, equivalentes al 71 por ciento del total, se identificó virus viable

Las muestras de seguimiento obtenidas de 5 pacientes desarrollaron el virus en cultivo durante 8, 17, 25, 26 y 61 días después del inicio de síntomas. El estudio destaca:

“Los 3 pacientes con virus viable durante más de 20 días habían recibido trasplantes alogénicos de células madre hematopoyéticas o terapia con células T con CAR en los 6 meses anteriores y permanecieron seronegativos para anticuerpos de nucleoproteína viral; 2 de estos pacientes tenían Covid-19 grave y recibieron tratamientos en investigación” Autores del estudio

Con base en estos resultados, los investigadores se pronunciaron a favor de que los protocolos de atención a pacientes inmunodeprimidos con Covid-19 sean revisados .

“Sabemos por varios estudios que si estás ... sano, ya no eres contagioso después de la primera semana de enfermedad. Pero sabemos muy poco sobre los pacientes inmunodeprimidos… ¿Son suficientes 20 días o debemos tomar precauciones durante más tiempo?" Mini Kamboj, autor del estudio

Mini Kamboj, uno de los autores del estudio señaló que si bien, es probable que solo una pequeña proporción de pacientes con cáncer con COVID-19 sigan siendo contagiosos durante períodos prolongados, "es un riesgo residual que debemos abordar".

"Necesitamos mantener la mente abierta acerca de cuánto tiempo más pacientes inmunodeprimidos podrían representar un riesgo de infección para otros" Mini Kamboj, autor del estudio

Con información de Reuters