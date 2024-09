Hoy 21 de septiembre es Día Internacional de la Paz por lo que te damos una emblemática oración.

La oración por la paz de Juan Pablo II que se puede rezar este 21 de septiembre en honor al Día Internacional de la Paz.

Así como pedir por la solidaridad mundial y la paz, tal y como Juan Pablo II predicó y enseño.

La oración por la paz de Juan Pablo II para rezar el Día Internacional de la Paz

Para el Día Internacional de la Paz esta es la oración por la paz de Juan Pablo II que podrás rezar:

Oh, Dios, Creador del universo,

que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura

y que guías los eventos de la historia a la meta de la salvación;

nosotros reconocemos tu amor paternal

que a pesar de la resistencia de la humanidad

y, en un mundo dividido por la disputa y la discordia,

Tú nos haces preparar para la reconciliación.

Renueva en nosotros las maravillas de tu misericordia;

envía tu Espíritu sobre nosotros,

para que él pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones;

para que los enemigos puedan empezar a dialogar;

para que los adversarios puedan estrecharse las manos;

y para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía.

Para que todos puedan comprometerse en la búsqueda sincera

por la verdadera paz; para que se eliminen todas las disputas,

para que la caridad supere el odio,

para que el perdón venza el deseo de venganza.

(Día Mundial por la Paz, 1 de enero del 2002)

Beato Juan XXIII

Señor Jesucristo, que eres llamado Príncipe de la Paz,

que eres Tú mismo nuestra paz y reconciliación,

que tan a menudo dijiste: “La Paz contigo, la paz les doy.”

Haz que todos hombres y mujeres den testimonio

de la verdad, de la justicia y del amor fraternal.

Destierra de nuestros corazones cualquier cosa

que podría poner en peligro la paz.

Ilumina a nuestros gobernantes

para que ellos pueden garantizar

y puedan defender el gran regalo de la paz.

Que todas las personas de la tierra

se sientan hermanos y hermanas.

Que el anhelo por la paz se haga presente

y perdure por encima de cualquier situación.

Papa León XIII

Oh, Señor, Tú ves como por todas partes

los vientos han estallado y el mar se convulsiona con la gran violencia de las olas crecientes.

Ordena, te lo pedimos, que calmes los vientos y los mares.

Restaura la paz entre nosotros,

esa paz que solo Tú nos puedes ofrecer

y restaura la armonía social.

Bajo tu mirada protectora y tu inspiración

puedan los hombres y mujeres volver al orden,

venciendo la codicia,

convirtiéndonos en lo que debemos ser,

reflejo del amor de Dios, de la justicia,

de la caridad con el prójimo,

haciendo uso ordenado de todas las cosas.

Haz que tu reino llegue.

Que todos puedan reconocer que están sujetos a ti,

y que deben servirte, porque eres la verdad y la salvación;

que sin ti, todo lo que se hace es en vano.

Tu ley, Señor, es justa y paternalmente bondadosa.

Tú estás siempre a nuestro lado con tu fuerza y tu poder abundante

para ayudarnos.

La vida en la tierra es una guerra,

pero Tú ayudas al ser humano a conquistar lo que necesita.

Tú sostienes al débil y lo coronas con la victoria.

San Juan de la Cruz

Oh, Bendito Jesús, haz que mi alma se aquiete en ti.

Permite que tu poderosa calma reine en mi.

Gobiérname, oh, Rey de la Calma, Rey de la Paz.

Alcuin de York

“Cristo, por qué permites las guerras y las matanzas en la tierra?

“Por qué juicio misterioso permites que las personas inocentes mueran cruelmente?

Yo no lo puedo saber.

Yo solo confío en la promesa

de que tu pueblo encontrará paz en el cielo,

donde no habrá guerras.

Así como el oro es probado en el fuego,

Tú purificas las almas en estas tribulaciones,

para prepararlas a ser recibidas por encima de las estrellas

en tu hogar celestial.

San Francis de Asís

Señor,

hazme un instrumento de tu paz:

donde haya odio, ponga yo amor,

donde haya ofensa, ponga yo perdón,

donde haya discordia, ponga yo armonía,

donde hay error, ponga yo verdad,

donde haya duda, ponga yo la fe,

donde haya desesperación, ponga yo esperanza,

donde haya tinieblas, ponga yo la luz,

donde haya tristeza, ponga yo alegría.

Oh, Señor, que no me empeñe tanto

en ser consolado como en consolar,

en ser comprendido, como en comprender,

en ser amado, como en amar;

porque dando se recibe, olvidando se encuentra,

perdonando se es perdonado,

muriendo se resucita a la vida .

Amén.

Importancia de la oración de Juan Pablo II para rezar el Día Internacional de la Paz

La oración de la paz de Juan Pablo II es importante por el Día Internacional de la Paz debido a la palabra del ex papa.

Ya que Juan Pablo II no solo fue una personalidad importante para la iglesia católica, sino también fue un profeta de la paz.

Pues Juan Pablo II fue un ferviente pacifista, en la que su ideología iba más allá de su veneración por Dios, pues también buscaba la bondad de la gente y la paz mundial entre todos.