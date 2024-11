Hoy 11 de noviembre las festividades eclesiásticas celebran a San Antonio de Padua, el santo patrono de los objetos perdidos, los solteros, las causas perdidas y las parejas.

Por lo que es el día ideal para rezarle a San Antonio de Padua si es que deseas encontrar el amor.

Así que presta atención que aquí te damos oración de San Antonio de Padua para encontrar el amor en el Día del Soltero.

Esta es la oración para encontrar el amor que deberas rezarle a San Antonio de Padua en el Día del Soltero

Hoy 11 de noviembre que no se te olvide rezarle a San Antonio de Padua para encontrar el amor, aquí su oración:

“Tú que estás lleno de gloria, amor y de infinita bondad, te aclamo hoy a ti que eres bueno con todo aquel que necesita tu ayuda.

Que eres piadoso con todo aquel que busca la felicidad de tener un amor ideal a su lado.

Tú que estás lleno de amor te imploro que puedas concederme la dicha y la felicidad de poder concentrar el amor que me acompañará siempre.

Te suplico encontrar a esa persona ideal, mi otra mitad, el complemento a mi vida, la pieza que me falta para armar mi mundo.

Tú que tienes una gran cantidad de virtudes, te pido que me ayudes, que me des ese milagro de amor.

Te entrego mi corazón para alcanzar ese amor verdadero que tanto sueño. Hoy acudo a ti en mi desespero, pero lleno de amor, eres una persona pura, eres una persona buena y confío en ti para conseguir esta ayuda.

Tú eres piadoso, tú eres encantador, eres esa persona que siempre está buscando la felicidad de los demás, por eso te pido que me ayudes a encontrar esa alma gemela que espera por mí, que piensa en mí preguntándose también en que parte del mundo estaré.

Solo pienso en el momento que podamos unir nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestros corazones. Sé que tú me escucharás y me ayudarás con mis plegarias y así mi alma encuentre la felicidad junto a mi amor eterno.

Haz que el amor renazca en mí como flor en primavera y permíteme encontrar a ese ser en este mundo. Concédeme la alegría de compartir mi alama y dame dicha y prosperidad cuando eso suceda.

Tú que eres experto en los asuntos del amor. Tú que encaminas por buenas sendas nuestros sentimientos y amores.

Tú que nos ayudas a cumplir nuestros deseos cambiando nuestras tristezas por felicidad, escucha esta humilde súplica que hago desde lo profundo de mi soledad.

Haz desaparecer la soledad que estoy viviendo. Llena este vacío que hay en mi vida sentimental.

Deseo con todas mis fuerzas que llegue un amor bueno, un amor verdadero e incondicional. Deseo una persona que me completamente y formar así una pareja llena de amor.

Haz querido San Antonio que el amor llegue a mi corazón. Quiero que aparezca mi alma gemela y que sea una persona respetuosa, generosa y abierta.

Que sea noble, justa y de buen corazón. Que sea un buen ser humano lleno de dulzura, dispuesta a dar y recibir amor.

Poderoso San Antonio, no permitas que mis súplicas queden sin respuesta. Yo tengo mucho amor para dar y sé que puedo hacer feliz a la persona que me entregue su amor, por eso te ruego que me concedas tu ayuda.

Hoy abro mi corazón al amor y por eso te imploro que se quede conmigo una buena temporada. San Antonio este favor jamás será olvidado. Siempre tendré presente en mi alma tu misericordia.

Amén”.

¿Por qué se le reza a San Antonio de Padua para encontrar el amor?

Ya es toda una tradición que a San Antonio de Padua se le reza para encontrar el amor, debido a que se le considera intercesor en asuntos amorosos y relaciones sentimentales.

Por lo que hasta a San Antonio de Padua se le conoce como “el santo casamentero”, tanta es la fe al santo que existe un ritual entre los creyentes para encontrar el amor.

En el que a San Antonio de Padua se le pone de cabeza, así como hay que conseguir 13 monedas regaladas por extraños y se le reza para así conseguir pareja.