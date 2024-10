Este 2 de octubre te dejamos la oración al Ángel de la Guarda para rezar en el Día de los ángeles custodios.

El 2 de octubre de acuerdo con el calendario católico, se celebra el Día de los ángeles custodios.

Es por eso que te dejamos la oración al Ángel de la Guarda que puedes rezar este 2 de octubre.

Tal y como se dijo, este 2 de octubre se está festejando en el santoral católico el Día de los ángeles custodios.

Por lo que para conmemorar este Día de los ángeles custodios, puedes rezar la oración al Ángel de la Guarda:

“Ángel Santo, amado de Dios, que después de haberme tomado, por disposición divina, bajo tu bienaventurada guarda jamás cesas de defenderme, de iluminarme y de dirigirme. Yo te venero como a protector, te amo como a custodio; me someto a tu dirección y me entrego todo a ti, para ser gobernado por ti. Te ruego, por lo tanto, y por amor a Jesucristo te suplico, que cuando sea ingrato para ti y obstinadamente sordo a tus inspiraciones, no quieras, a pesar de esto, abandonarme; antes al contrario, ponme pronto en el recto camino, si me he desviado de él; enséñame, si soy ignorante; levántame, si he caído; sostenme, si estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna. Amén.”

Oración al Ángel de la Guarda