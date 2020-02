Perfección nivel: Abrirá el primer museo para ver ballenas en su hábitat natural

En el museo, los visitantes podrán sentarse junto a una chimenea para apreciar a las ballenas.

De entre todos los animales que existen en el mundo, definitivamente la ballena está en la lista de los más increíbles y majestuosos y razones para ello sobran. Sin embargo, también es cierto que son una de esas especies con las que no podemos convivir mucho, es más ni siquiera hay muchas oportunidades para verlas.

Afortunadamente, Noruega -reconocido mundialmente por ser uno de los lugares más visitados por ballenas- anunció que está en sus planes a corto plazo construir el Museo The Wale, que como ya podrás imaginarte, estará dedicado a estos hermosos y enormes animales que habitan los océanos.

Aunque aún no se ha revelado la fecha en que comenzará a construirse el museo para ver a las ballenas, una gran parte de los detalles ya se hicieron públicos y la idea no podría ser más perfecta. Se dice que será una construcción de aproximadamente 4 mil 500 metros cuadrados que se acoplará al ambiente para no afectar a los animales.

Para los días soleados, el museo contará con una terraza en la que los visitantes podrán tomar el sol y caminar mientras miran el mar con todo lo que ello implica… pero sabemos que Noruega no se caracteriza por ser el lugar más cálido del mundo y que sus verano dura poco, por ello, el ambiente dentro del museo está pensado para ser más que acogedor.

Al interior, el recinto contará con chimeneas, salas de estar, cafetería, tienda y muchas atracciones para que la gente aprenda más sobre las ballenas. Además, la pared del edificio que dará al mar estará provista de ventanales de piso a techo que permitirán admirar la naturaleza sin obstáculos.

Museo The Whale fue diseñado por el despacho de arquitectura Dorte Mandrup, y estará ubicado en la costa, 300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico , en Andenes, una ciudad de la isla Andøya.