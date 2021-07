Drake Bell desea la muerte a fan de Justin Bieber

Es bien sabido que Drake Bell odia a Justin Bieber, que repudia todo alrededor de él, incluso a los Believers a quienes constantemente provoca aunque esta vez se superó a sí mismo...

Aparentemente el actor de 28 años de edad se metió al Instagram de un fan de JB y le deseó la muerte.

Al menos es lo que prueba una captura de pantalla de la conversación:

Justinandmaya: #EMABiggestFansJustin Bieber

Fofo_aboravi: te amo justin

Drakebell: Tu ídolo no sabe hacer otra cosa que meterse en problemas. No hay música, no hay películas. Él simplemente es un idiota.

Drakebell: Ah, y espero que mueras pronto.

Posteriormente el protagonista de Drake & Josh borró los mensajes y, por supuesto, guarda silencio sobre el asunto.