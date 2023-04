Luisito Comunica fue a una fiesta Bresh y este es su contundente veredicto sobre estas celebraciones que se han convertido en un éxito a nivel mundial.

Las fiestas Bresh se ha convertido en toda una sensación en varias partes del mundo, como Argentina y España. Ahora estos eventos han llegado a la Ciudad de México.

En medio de toda la sensación mundial por la fiestas Bresh, Luisito Comunica -de 32 años de edad- ya fue a una y esto fue lo que opinó, ¿será que las recomienda a todos sus seguidores?

A Aaron Mercury no le importa lo que Sol diga de su sexualidad; se fue a la fiesta de Luisito Comunica

Luisito Comunica es uno de los influencer más populares a nivel mundial, a través de sus redes sociales suele compartir sus opiniones sobre diferentes temas.

En esta ocasión, Luisito Comunica presumió que había acudido a una fiesta Bresh en la Ciudad de México y ya tiene una opinión muy clara sobre estos eventos.

En sus Instagram Stories, Luisito Comunica compartió cuál fue su experiencia en una fiesta Bresh, será que vale la pena como muchas personas consideran o solo tienen una gran popularidad en redes sociales.

Luisito Comunica reconoció que tenía gran curiosidad por la fista Bresh ya que es de lo que todo mundo habla en las redes sociales.

“Fuimos a la Bresh, a la famosa fiesta Bresh, que a mi me daba mucha curiosidad ir porque he visto en las redes sociales que la verdad la gente la hypea mucho. Es una fiesta Argentina, y ya ha sucedido en muchas partes del mundo y ahora la están haciendo aquí en CDMX”

En este sentido Luisito Comunica reconoció que ya había acudido a una en Qatar, pero la experiencia había sido diferente por todas las restricciones que había en ese país.

Es por ello por lo que Luisito Comunica se encontraba muy emocionado por acudir a esta Fresh en la CDMX.

Tras la gran expectación con la que acudió, Luisito Comunica señaló que en realidad no hay una gran producción, pues solo es un lugar con un DJ.

De acuerdo con Luisito Comunica, esperaba que hubiera una gran producción con luces como en un festival, pero esto no fue así.

Sin embargo, Lusito Comunica resaltó que lo que si es muy bueno es la música, ya que no se puede encontrar en otros antros y es algo que caracteriza a las fiestas Bresh.

Tras desearles éxito, Luisito Comunica señaló que el éxito de las fiestas Bresh es por la música y no por las instalaciones.

“Si me pareció muy curioso como es una fiesta muy exitosa, no por sus instalaciones, por sus visuales si no por su música”

Luisito Comunica