Los Satan Shoes de Lil Nas X van acorde a la temática de su más reciente éxito 'Montero'.

Polémico como siempre, el rapero Lil Nas X lanzó un par de tenis edición especial en colaboración con la marca MSCHF, los "Satan Shoes", que además de contar con un nombre ya de por sí llamativo, tienen la característica de estar llenos de sangre en su suela.

De acuerdo con lo mostrado, los Satan Shoes de Lil Nas X están inspirados en unos Nike Air Max '97, son de color negro con rojo, adornados con motivos bíblicos (como una referencia al versículo Lucas 10:18) y claro, en su parte inferior cuentan con 60 centímetros cúbicos de un líquido rojo que se asegura, es tinta con sangre humana.

Estos tenis estarán a la venta en cantidades limitadas (666 pares) por 1018 dólares, que serían unos 21 mil pesos, a partir del 29 de marzo en la app de MSCHF, que se dedica a vender toda clase de productos virales.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" 🏹



👟Nike Air Max '97

🩸Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

🗡️666 Pairs, individually numbered

💰$1,018

🗓️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) — SAINT (@saint) March 26, 2021

Nike se ha desligado de los Satan Shoes de Lil Nas X

Aunque los Satan Shoes de Lil Nas X tienen como base unos Nike Air Max '97, la compañía de ropa deportiva no tuvo nada que ver en el desarrollo de estos tenis edición especial, lo que significa que ellos no los venderán ni promocionarán.

De hecho, Nike lanzó un comunicado señalando que no apoyarán por ninguno de sus canales el lanzamiento de los Satan Shoes de Lil Nas X, al no ser un diseño en el que estuvieran involucrados; desligándose de paso de cualquier polémica alrededor de los zapatos.

Hay que señalar que este par de tenis promociona el más reciente éxito del rapero, 'Montero (Call Me By Your Name)', el cual fue presentado con un video que causará revuelo en internet, porque muestra al cantante como esclavo sexual del Diablo.

Obviamente a muchas personas no les agradó esto, alegando que el interprete atenta contra los valores universales.

Con información de Twitter, Heavy, Distractify y WKBN.