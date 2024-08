Hoy 15 de agosto se celebra el Día de la Asunción, es por eso que te decimos qué oración rezar a la Virgen de la Asunción para pedir un milagro.

Este 15 de agosto se celebra a la Virgen de la Asunción, pues de acuerdo con el calendario católico, en este día es cuando María subió al cielo.

Pues terminando su vida terrenal, el cuerpo y alma de María, la madre de Dios, subió al cielo y se le conoce como el Día de la Asunción o la Virgen de la Asunción.

Es por eso que te dejamos una oración que puedes hacer para pedirle un milagro a la Virgen de la Asunción.

¿Qué significa el día de la Virgen de la Asunción?

Como ya se reveló, en este 15 de agosto se está celebrando a la Virgen de la Asunción, el cual no debe confundirse con la Ascensión que hace referencia a la de Jesucristo.

Siendo el Día de la Asunción o el día de la Virgen de la Asunción, una esperanza para todos los fieles católicos.

Pues es una promesa que se les hace a todos aquellos a quienes han seguido en la fe católica y de lo que ocurrirá una vez que su vida en la Tierra finalice.

Es decir que al igual que la Virgen de la Asunción, al ser fieles creyentes también subirán al Cielo.

Esta es la oración para la Virgen de la Asunción para este 15 de agosto (Especial)

Oración a la Virgen de la Asunción

Al ser este 15 de agosto la fiesta o celebración de la Virgen de la Asunción, te dejamos una oración con la cuál puedes encomendarse.

Esta oración a la Virgen de la Asunción es una que se realiza cada 15 de agosto, o cuando sientas necesario, para pedir ya sea un milagro u otras peticiones.

Siendo dicha oración para la Virgen de la Asunción la siguiente:

“Virgen Inmaculada, Madre de Jesús y Madre nuestra, creemos en tu asunción triunfal al cielo, donde los ángeles y los santos te aclaman como Reina.

Nos unimos a ellos y bendecimos al Señor que te creó sobre todas las criaturas.

Te ofrecemos nuestra devoción y amor, estamos seguros de que conoces todos nuestros esfuerzos y necesidades diarias, de que velas por dales una rápida solución y nos consuela de la fe en la resurrección venidera.

Esperamos en ti que eres nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza, para que después de esta vida terrenal, nos conduzcas y muestres a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh santa, oh piadosa, oh dulce Virgen María.

Amén.”