¿Y si mejor va con un nutriólogo? Mauricio Mancera revela que está haciendo una dieta detox a base de jugos porque quiere estar en forma para el estreno de Enamorándonos.

Más de una ocasión se ha escuchado hablar sobre las dietas estrictas -que por lo regular- se someten los famosos para verse bien en televisión.

Pues eso mismo le está pasando a Mauricio Mancera -de 40 años de edad-, pues ahora que va a regresar a la televisión con Enamorándonos en Imagen TV, reveló que anda en una dieta detox.

Pero ¿qué tan buenas son las dietas detox? Mauricio Mancera anda hasta recomendando la marca para la que está haciendo de influencer y así logre que sus trajes le queden.

Mauricio Mancera será uno de los conductores de Enamorándonos, en su nueva etapa por Imagen TV. Sin embargo, se las está viendo duras y hasta se sometió a una dieta detox de jugos.

Luego de que el 2 de julio, Mauricio Mancera fuera presentado en Sale el Sol como uno de los conductores, se sinceró frente a la cámara diciendo que se llevó una sorpresa cuando iba a ir al foro.

Y es que el conductor no tuvo conflicto en contar frente a la cámara que tenía años de no ponerse un traje, por lo que se llevó una gran sorpresa cuando se quiso probar uno para ir al foro y resultó que había subido de peso.

Y no, no creas que Mauricio Mancera se iba a quedar de brazos cruzados, pues en la presentación a prensa de Enamorándonos, confesó que anda en una dieta detox de jugos.

En las cámaras de Sale el Sol, confesó “llevó cuatro días sin comer nada”, señalando que está en una “dieta de puros jugos”, para desintoxicarse e iniciar con todo Enamorándonos.

Incluso, Mauricio Mancera señaló que por el hambre que tiene “está haciendo que las emociones se potencien”.

Mauricio Mancera confesó que está en una dieta detox de jugos para llegar con todo a Enamorándonos, pero ¿qué dicen los expertos?

Pese a la información cada vez es más común el recurrir a dietas de emergencia para bajar de peso, pero ¿detox con jugos? Te contamos qué dicen los expertos sobre hábitos como el de Mauricio Mancera.

Según las promesas de los gurús de las dietas, a base de una dieta líquida con jugos de verduras y frutas, puedes depurar, desintoxicar, limpiar y bajar de peso.

Así como hay quiénes lo promueven por un día, la promesa se extiende hasta por ocho días de beber solamente jugos.

Aunque los consumidores de dietas detox a base de jugos, como Mauricio Mancera, confirman cambios en el tiempo que se someten a esto, no hay evidencia científica que los respalde.

Los expertos señalan que claramente sentirán un cambio en su cuerpo -en un corto plazo- si no estaban llevando la dieta adecuada, pero eso no quiere decir que lo que consumes sirva.

Asimismo, Beth Czerwony, entrevistado por NYTimes, señaló que no se puede vivir de dieta líquida, pues el cuerpo necesita la fibra que dan los alimentos sólidos.

Por otra parte, señalan que es tema del efecto placebo los efectos que las personas suelen sentir cuando se someten a estas dietas.

Además, la evidencia señala que una vez que terminan la dieta detox de jugos, la persona vuelve a subir de peso porque simplemente regresa a sus hábitos anteriores.

Mauricio Mancera compartió que se está sometiendo a una dieta detox de jugos para verse mejor y arrancar desintoxicado Enamorándonos, pero eso no quita que promueva su producto maravilloso.

A través de Instagram Stores, Mauricio Mancera ha compartido el proceso que está llevando con su dieta detox de jugos de la marca Wellab y es que sí, les está haciendo publicidad.

Pese a que no hay evidencia científica, que cada cuerpo es distinto y que no es un especialista en el área de salud, Mauricio Mancera recomienda esta dieta detox de jugos porque él se siente espectacular.

El 4 de julio, Mauricio Mancera está en el día cinco de la dieta detox de jugos, asegurando que aunque no se ha pesado, sabe que bajó de peso porque se siente ligero, además de que nota cambios en su piel.

Por otra parte, Mauricio Mancera detalló que además de los jugos está comiendo diez almendras al día, y asegura no sentir hambre.

“Ningún día me he sentido mal, no me he mareado, no me ha dolido la cabeza, me siento más liviano, no sé si he bajado kilos porque no me he pesado, pero les puedo garantizar que mi cuerpo se ha deshinchado porque lo veo en mi cara, lo siento en mi piel y en la ropa como me queda”.

Mauricio Mancera, conductor.