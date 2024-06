Voladora y gigante, así es la araña joro que causa terror en este lugar de los Estados Unidos; aquí te contamos todos sobre este arácnido y si es venenosa.

El noroeste de Estados Unidos se prepara ante la inminente invasión de arañas joro como cada año.

Debido a que principalmente la población central de las araña joro se encuentra en Atlanta, pero es momento de que se expanda a las Carolinas y al sureste de Tennessee, durante los próximos meses.

Por lo que la expansión de las arañas joro causa temor, ante el aumento de la población aracnidad, sin embargo, esto es lo que los expertos dicen.

¿La araña joro es venenosa? Voladora y gigante causa terror en este lugar

¿La araña joro es venenosa? No para los humanos pese a su gigante tamaño

Pese a que las arañas joro son imponentes ante la mirada de muchos, debido a su tamaño de entre 8 y 10 centímetros.

Además, del peculiar color de la arañas joro, en amarillo y negro, no son tan peligrosas como parecen.

Ya que las arañas joro si tiene veneno como todas, más no son mortales para los humanos, por lo que una picadura de este arácnido solo provoca una reacción alérgica y cierta picazón, y no es causa de citas médicas.

Además de que es muy raro que una araña joro muerda, debido a que este tipo de arácnidos son tímidos, por lo que regularmente se mantiene fuera del contacto con los humanos.

Por lo que expertos declararon a The Associated Press; que la araña joro no es peligrosa y que su fama de serlo es por la misma interpretación de la gente: “ Mi sensación es que a la gente le gusta lo extraño, fantástico y potencialmente peligroso” , dijo David Nelsen, profesor de biología en la Universidad Adventista del Sur.

¿Las arañas joro vuela?

Otra de las dudas que se tiene sobre el tema de las arañas joro es sobre si vuelan, ante su expansión en los Estados Unidos.

Pese a que lo hacen de alguna forma, las araña joro no vuelan solo se desplazan con ayuda del aire.

Se sabe que las arañas joro bebés usan una táctica llamada “globo” para poder hacer como si volaran.

Mientras que las jóvenes y adultas arañas joro usan sus telarañas para aprovechar los vientos y las corrientes electromagnéticas de la Tierra para viajar distancias relativamente largas.