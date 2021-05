Nueve meses después desde su estreno y esta cinta aún sigo sumando popularidad, luego de tantas parodias e interpretaciones de Let It Go!, hoy le toca turno a una más que llega de la voz de Kristen Wiig y Ellen DeGeneres.

Es sin duda la peor interpretación que hasta el momento hayas escuchado pues resulta que ninguna de las dos se sabe la letra y aunque la leen no hay tanta coordinación vocal.

Presta atención a los gestos ya que hacen de este video algo hilarante.

