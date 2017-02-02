Te presentamos a Jess Taras, una modelo estadounidense que se ha ganado el título de “la instructora de yoga más sexy del mundo”, y no es para menos, ya que acostumbra practicar esta disciplina desnuda y mostrarnos su musculoso y bien torneado cuerpo a través de Instagram.

Para evitar que le censuren su cuenta, Taras utiliza los filtros de la aplicación para disimular los pezones o cualquier detalle que pudiera hacer que le cierren la cuenta.

'Swim in the light.' #yogaafterdark Una foto publicada por Jess Taras (@jesstaras) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 9:35 PST

Taras lleva 17 años practicando yoga y con sus fotos, busca demostrar que el cuerpo humano es hermoso. Actualmente supera los 287 mil seguidores en Instagram, quienes han quedado sorprendidos con la flexibilidad de Jess.

He who fights with monsters should be careful lest he thereby become one. And if thou gaze long into the abyss, the abyss will also gaze into thee. #Nietzsche #yogaafterdark #fullmoon Una foto publicada por Jess Taras (@jesstaras) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 8:18 PST

Achievement unlocked. #yogaafterdark #newyearnewpose Una foto publicada por Jess Taras (@jesstaras) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 9:12 PST

Anyway, here's Wonderwall. #yogaafterdark Una foto publicada por Jess Taras (@jesstaras) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 8:31 PST

That's too much sauce. #yogaafterdark Una foto publicada por Jess Taras (@jesstaras) el 7 de Dic de 2016 a la(s) 10:44 PST

Cause I wield the trident like Poseidon 🌊 #yogaafterdark #committed #balance Una foto publicada por Jess Taras (@jesstaras) el 26 de Nov de 2016 a la(s) 11:10 PST