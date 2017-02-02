Te presentamos a Jess Taras, una modelo estadounidense que se ha ganado el título de “la instructora de yoga más sexy del mundo”, y no es para menos, ya que acostumbra practicar esta disciplina desnuda y mostrarnos su musculoso y bien torneado cuerpo a través de Instagram.
Para evitar que le censuren su cuenta, Taras utiliza los filtros de la aplicación para disimular los pezones o cualquier detalle que pudiera hacer que le cierren la cuenta.
Taras lleva 17 años practicando yoga y con sus fotos, busca demostrar que el cuerpo humano es hermoso. Actualmente supera los 287 mil seguidores en Instagram, quienes han quedado sorprendidos con la flexibilidad de Jess.