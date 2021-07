Ariadne Díaz incursionará en el cine

El talento y la belleza de Ariadne Díaz saltará de la pantalla chica a la grande, claro, ella incursionará en el cine.

En breve, la actriz de 'La Malquerida' viajará a Los Ángeles para trabajar en una película hablada en inglés.

"Hablé con el productor y primero me ofreció una pequeña participación y luego me ofreció la parte principal, es algo que voy hacer y que me da mucho gusto".

Y agregó: "Estoy muy emocionada porque la primera película que voy hacer es allá, en Estados Unidos".

No obstante, se negó a dar detalles sobre su personaje e incluso la trama, aunque dijo que el reparto lo componen actores mexicanos, latinos y estadounidenses.

Con información de El Universal