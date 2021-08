Lorde ventila sus imperfecciones en Twitter

Para que los jóvenes se den cuenta de que en todas las partes del mundo las imperfecciones y el acné no solamente atacan a las personas no famosas, Lorde nos regaló la prueba de que también los artistas son presas de la naturaleza.

Y la verdad que la valentía de la neozelandesa, es enorme, pues vía Twitter, ella demostró que tiene defectos y que no tiene miedo de mostrarlos al mundo.

La dos veces ganadora del Grammy, llevó sus imperfecciones faciales a la red, el día de ayer a sus más de 1.3 millones de followers. La joven de 17 años de edad, compartió dos fotos contrastantes de sí misma, una en la que muestra su piel con acné y otra tomada el mismo día, en la que se muestra muy, péro muy diferente la textura de su piel (obviamente editada).

"Me parece curioso esto: dos fotos de hoy, una editada donde pareciera ser que mi piel es perfecta, y la otra donde aparece mi piel real. Recuerden que los defectos están bien" escribió la chica junto con emoticon de carita feliz."

i find this curious - two photos from today, one edited so my skin is perfect and one real. remember flaws are ok :-) pic.twitter.com/PuRhxt2u2O

Las instantáneas comparadas, pertenecen al día de ayer, durante la presentación de Lorde en el Festival Lollapalooza de Chile, donde la cantante interpretó por más de una hora éxitos de su disco Pure Heroin.