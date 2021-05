Larry Hernández explota contra mujer que lo llama “corriente” en Facebook

A Larry Hernández se le olvidó que es una figura pública y sobre todo un hombre educado -porque suponemos que lo es, aunque sea un poquito-, y terminó perdiendo los estribos cuando leyó que una usuaria de Facebook lo llamó ?corriente? y le pidió dejar de lado la vulgaridad.

Una tal ?Chayo Valdez? le escribió a la cantante: ?Siempre he visto que eres muy corriente, pero que mal te ves publicando esas tonterías, lástima que seas artista, deja la vulgaridad para utilizarla en otro lado, al cabo eso se te nota?.

Furioso, Larry respondió: ?Mira Chayo, si no le gusta váyase a la v*rga a una página cristiana, aquí se habla de todo porque así soy yo, por eso el que está aquí ya sabe por qué, porque a mí me vale pura v*rga".

Hoy dona chayo piensa que esta en una página Cristiana No doña chayo esta en la página Mia Donde A todos Nos vale Ver---Gansitos. Para no escribir la otra palabra porque hay mucho santo aquí 󾌴Posted by Larry Hernandez on Lunes, 4 de mayo de 2015

Frente a esto, algunos fans le pidieron que le bajara a su tonito y que evitara ese tipo de comentarios, mientras que otros lo apoyaron.

