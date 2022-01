Gana premios por cumplir tus propósitos diarios con la nueva promo de NESCAFÉ®

México.- Seguramente te has puesto propósitos de año nuevo que no has cumplido, ya que han sido a largo plazo o muy retadores. Pero lo mejor es empezar poco a poco, pues se ha comprobado que de esta manera es más fácil autoreconocerse y recompensarse más seguido, lo que motiva a seguir el camino.

Por este motivo, los 365 #PropósitosNescafé son una oportunidad para que cumplas tus metas y propósitos de año nuevo poco a poco, mientras participas en una dinámica para ganar distintos premios.

Si tus propósitos van desde cuidar tu salud, descubrir o aprender nuevas habilidades, o muchas otras cosas que comparta NESCAFÉ® desde su cuenta de Instagram, puedes empezar a realizarlos diariamente, para que lo compartas en tu cuenta de Instagram o TikTok, usando el hashtag #PropósitosNescafé.

Lo único que tienes que hacer es registrarte y seguir las cuentas de NESCAFÉ® México en Instagram y TikTok. Pon atención a los propósitos que compartirán cada día y puedes hacer un DÚO o REMIX con el propósito del día y grábate cumpliéndolo.

Por último, sube tu DUO o REMIX con el hashtag #PropósitosNescafé y gana increíbles premios, como lo son un DJI Drone Mini SE Combo, un iPhone 13, una Kindle Oasis, un scooter eléctrico de marca Razor E300S, un Nintendo Switch, un iWatch S7 marca Apple, entre otros.

Regístrate aquí por única vez y atrévete a cumplir los 365 #PropósitosNescafé. Te puedes llevar una grata recompensa en el camino.

Checa aquí el primero: