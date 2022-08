Este 28 de agosto se celebra el Día de los Abuelos en México, como en otras partes del mundo, con el fin de dedicarle un momento a esas queridas figuras de la familia.

Mucha gente se prepara para celebrar el Día de los Abuelos de diferentes maneras, algunos se reúnen en la casa de la familia, otros llevan a sus abuelos y abuelas de paseo.

No obstante, algunos por diversas cuestiones no pueden ver hoy a sus abuelos; sin embargo, eso no significa que no se pueda felicitarlos.

Abuelitos festejan el Día de los Abuelos (@giogutierrezag / Twitter)

Muchos abuelos ya tienen acceso a smartphones o viven con alguien que conoce de este tipo de tecnología, de ahí que una frase sea una buena manera de festejar el Día de los Abuelos.

Es por ello que a continuación te dejamos algunas frases para que dediques un bonito mensaje en este Día de los Abuelos:

“Hay padres que no aman a sus hijos, no hay abuelo que no adore a su nieto”. - Victor Hugo

“La razón por la que los nietos y los abuelos se llevan tan bien es que tienen un enemigo común”. —Sam Levenson

“A veces, nuestras abuelas y abuelos son como grandes ángeles”. — Lexie Saige

“Nadie puede hacer por los niños pequeños lo que hacen los abuelos. Los abuelos espolvorean polvo de estrellas sobre su vida”. — Alex Haley

“Los abuelos, como los héroes, son tan necesarios para el crecimiento de un niño como las vitaminas”. —Joyce Allston

“Ser abuelos nos aleja lo suficiente de las responsabilidades para que podamos ser amigos”. — Allan Frome

¿Desde cuándo se celebra el Día de los Abuelos?

El Día de los Abuelos es una conmemoración un tanto curiosa en México; aunque está instaurada desde principios del Siglo XX, no tenía la repercusión del Día de la Madre o el Día del Padre.

De hecho, no hubo mención real al Día de los Abuelos en México hasta finales de los 90′s, lo que provocó que mucha gente creyera que se había creado en esa época.

El tema del Día del Abuelo en México es tan complejo, que incluso existen tres versiones diferentes de cómo fue creado.

El 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo (Pixabay)

La primera menciona que fue el presidente Lázaro Cárdenas el que instituyó la celebración del Día del Abuelo. Otra señala que fue el locutor locutor Édgar Fernando Gaytán Monzón quien lo propuso.

Una última señala que se decretó el 28 de agosto como el Día de los Abuelos en 1957, que fue cuando se celebró el primer Congreso Panamericano de Gerontología.

Como sea, nunca está demás darle una muestra de cariño a los abuelos y abuelas, ya sea en este Día de los Abuelos o en cualquier otra ocasión.