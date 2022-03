Excusas comunes para no tramitar tu seguro

Viejas costumbres como el ahorro debajo del colchón o la falta de seguro reflejan una buena salud financiera no es lo más común entre los mexicanos. De hecho, la gente que carece de protección para su familia y su patrimonio suele tener excusas perfectamente bien justificada (para sí mismos) que los aleja de invertir en su salud financiera.

¿Para qué querrías invertir en un seguro?

Invertir una parte de tu salario en algo que no te reditua de inmediato parece complicado para alguien que sostiene a una familia y más en una economía en vías de desarrollo como la nuestra, sin embargo, gastar en un seguro es una inversión para comprar tranquilidad de tu familia en un futuro. Además de que no estarías gastando, en todo caso estás invirtiendo.

La vida es completamente impredecible, por lo que gozar de una salud plena o tener los mejores hábitos no protegen a los tuyos en caso de que el sostén de la familia llegara a faltar. En cambio, invertir en un seguro, como los que tiene BBVA, sí protege tu futuro y el de tu familia.

Además, Seguros BBVA tienen una amplia y personalizable oferta que se adapta para que protejas lo que necesitas. BBVA ofrece desde seguros de vida, el seguro Tu Médico Particular o un seguro para proteger tu auto o tu hogar.

Como queremos que cambies tu vida de inmediato, a continuación enlistaremos las excusas más comunes y cómo ponen en riesgo a tu familia si las estás usando como pretexto.

“A mi no me va a pasar”

La rutina diaria, muchas veces, nos hace sentir fuera de las posibilidades de sufrir o vernos afectados por un siniestro, sin embargo, debemos estar conscientes de que las cosas pueden cambiar en el momento menos planeado. Nada mejor que estar prevenido con seguro BBVA para cualquier eventualidad.

“Es un gasto extra”

Un seguro no es gastar extra, si no empezar a pagar cuentas futuras. En el caso de un seguro de gastos médicos o para tu auto, estás comprando seguridad y tranquilidad. En el caso de un seguro de vida, estarás ayudando a pagar tus propios gastos funerarios y nada mejor que irte sin dejar problemas para los que te quieren.

“No sé para qué sirven”

Cuando compras un seguro estás asegurando la protección de tu auto, tu hogar, tu salud y sobre todo de tu familia. Un seguro te cubre económicamente con una suma de dinero asegurada en caso de un siniestro en tu auto, una enfermedad o en el peor de los casos; si llegas a faltar, tu familia obtendría una cantidad que le ayude con los gastos. De todas formas, si quieres saber qué puedes asegurar, consulta la oferta de seguros de BBVA.

“No tengo hijos, no lo necesito”

Aún si has decidido no tener pareja, o simplemente no tener hijos, no estás exento de encontrarte en el camino con enfermedades o eventos cuyo tratamiento se lleve tus ahorros y patrimonio. Si tienes un Seguro BBVA proteges tu calidad de vida inmediata y del futuro, además de que proteges a otros cuando estás conduciendo tu auto. En pocas palabras con un seguro BBVA cambias tu vida y vives tranquilo.

Estamos “seguros” de que ahora ya que viste qué tan inválidas son las excusas que te separan de cambiarte la vida y la de tu familia. Si quieres protegerte a ti y a los que quieres conoce más en bbva.mx/seguros o ve a una sucursal.