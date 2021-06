VIDEO: Samo estrena Doy Un Paso Atrás

Con un tema por demás romántico pop, Samo decidió lanzar el video de Doy Un Paso Atrás.

El intérprete aparece en todo el video cantando la historia de desamor que protagonisa Claudia Álvarez. El escenario es una antigua casa, una ciudad de provincia y un enorme teatro vacío.

La canción tiene una letra "llegadora" como bien nos venían acostumbrando los Camila.

La lírica a continuación:

Tienes que soltar mi mano y seguir tu camino Tienes que apagar tu llanto y decirme adiós Sé que yo perdí tu amor en un simple descuido Cuando pude abrir los ojos, ya no éramos lo mismo.

Se apagaron las estrellas que tú y yo encendimos Dentro tuyo se hizo piedra todo ese dolor Tuve el cielo entre tus brazos y lo eche al vacío Por creer que estaba escrito en las hojas del destino.

Doy un paso atrás, vete ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar ya no detengas a mirar Este corazón lleno de espinas que te lastima Doy un paso atrás.

Tienes que encontrar tu sueño lejos de mi vida Y guardar en el olvido el eco de mi voz Por qué no aprendí a escuchar cuando tenías frío Por creer que estaba escrito en las hojas del destino.

Doy un paso atrás, vete ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar… ya no detengas a mirar Este corazón lleno de espinas que te lastima Doy un paso atrás.

Doy un paso atrás, vete ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar ya no detengas a mirar Este corazón lleno de espinas que te lastima.

Doy un paso atrás Tienes que soltar mi mano y seguir tu camino.

El video completo lo puedes ver ya:

