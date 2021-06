Avril Lavigne habla de su misteriosa enfermedad: “pensé que iba a morir”

Meses atrás se viene rumorando que Avril Lavigne padece una extraña enfermedad, lo cual es cierto. La canadiense lo ha confirmado y habló de ello. *No sufran, no morirá.

En declaraciones derramadas para la revista People, Lavigne confesó que desde casi un año ha estado luchando contra la enfermedad de Lyme.

Ella recuerda que cuando cumplió 30 años viajó a Las Vegas para celebrar a lo grande, pero, "apenas podía comer, y cuando iba a la piscina, tenía que irme y acostarme en mi cama. Mis amigas me preguntaban qué me pasaba, pero yo no sabía?.

La enfermedad de Lyme es transmitida por garrapatas por lo que ella cree que la adquirió la primavera de 2014, pero fue en octubre cuando se la diagnosticaron.

?No tenía idea de que una picadura pudiera hacer esto. Yo estuve postrada en la cama por 5 meses. Sentía que no podía respirar, no podía hablar y no me podía mover. Pensé que iba a morir?, explica. Incluso, su madre se mudó a Ontario para cuidar de ella mientras su esposo Chad Kroeger viaja por trabajo. ?Sin duda, había veces que no podía lucharme porque no podía mantenerme de pie. Se sentía como si absorbieran toda la vida de ti?.

Una fan fue la primera en enterarse de la enfermedad de la cantante, cuando ésta le mandó un mensaje, posteriormente todos nos enteramos por un tuit.

Actualmente, Avril dice que se encuentra 80% mejor y está lista para concentrarse en su carrera. ?Realmente sólo quiero disfrutar de la vida de aquí adelante?.