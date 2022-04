El dolor de espalda o dolor lumbar en la etapa juvenil es más común de lo que se piensa, por ello es necesario conocer su origen, así como prevenirlo y revertirlo en caso de que aparezca, señalaron especialistas del Centro de la Columna Vertebral.

El doctor Rodolfo Moctezuma Rodríguez, médico cirujano especialista de Ortopedia del Centro de la Columna Vertebral, dio a conocer causas derivadas de malos hábitos, así como factores naturales y de salud, como:

En los años recientes el incremento de dolor en jóvenes se ha visto en personas de 20 a 30 años, incluso hasta los 40.

A decir del especialista en columna vertebral, una de las patologías más comunes que puede originar dolor en la espalda de los adolescentes es la espondilolistesis, como consecuencia del desarrollo físico y del crecimiento que experimentan los individuos durante su juventud.

Sin embargo, aclara que dichos deportes son seguros si se realizan estiramientos antes de comenzar y si se ejecutan con precaución de no forzar demasiado la columna.

Otra de las causas del dolor lumbar en edades tempranas es la sobre carga en las mochilas a la hora de ir a la escuela, sentencia el especialista del Centro de la Columna Vertebral.

La recomendación es cargar mochilas con tirantes anchos, acolchados y adaptables a la altura.

Por otro lado, una mala postura al caminar, correr y sentarse, pero además la que se adopta con el uso de celulares, dispositivos y computadoras, también son causas constantes de dolor lumbar en jóvenes.

Así, deben utilizar sillas y mesas adaptadas a sus condiciones físicas que les permitan colocar la espalda recta y tener una buena postura, describió el especialista del Centro de la Columna Vertebral.

El doctor Rodolfo Moctezuma Rodríguez hizo especial énfasis en no recurrir a la automedicación y acudir con los especialistas del Centro de la Columna Vertebral para recibir un diagnóstico certero y oportuno, que disminuya las probabilidades de desarrollar un padecimiento más grave.

“Muchas veces, más que agudizar el dolor, la automedicación con analgésicos termina enmascarando dolores que no son mecánicos inespecíficos” y que deben ser estudiados y tratados. Si una persona, ya sea un niño, joven o adulto mayor lleva más de tres semanas tomando medicamentos y el dolor no cede, entonces se puede sospechar de una patología lumbar que no evolucionará de manera rápida y benigna cómo suele ocurrir en la mayoría de los casos”.

Doctor Rodolfo Moctezuma Rodríguez