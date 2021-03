Dieta mediterránea podría prevenir infecciones de Covid-19: estudio

Estudios previos han demostrado que la dieta mediterránea también puede prevenir la aparición de enfermedades crónicas

La dieta mediterránea es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un plan de alimentación saludable, recomendado para prevenir enfermedades crónicas, pero sus beneficios también pueden ayudar a combatir la pandemia de coronavirus.

El estudio ‘Seguimiento Universidad de Navarra (SUN)’, realizado por científicos de España, ha descubierto que esta dieta previene infecciones de Covid-19, según avances de los resultados, divulgados por el epidemiólogo Miguel Ángel Martínez-González, durante una conferencia en la que recibió el Premio Instituto Danone a la Trayectoria Científica en Alimentación, Nutrición y Salud 'Dr. Carles Martí Henneberg'.

"Hay una protección significativa. Este estudio es revolucionario. Es la primera vez que se tienen en el mundo datos de este tipo"

Miguel Ángel Martínez-González, epidemiólogo

¿Qué es la dieta mediterránea?

De acuerdo con la reconocida Clínica Mayo, la dieta mediterránea es un tipo de alimentación rico en vegetales, frutas, granos enteros, frijoles, frutos secos y semillas, y aceite de oliva. Los principales componentes de este régimen alimenticio incluyen:

Consumo diario de vegetales, frutas, granos enteros y grasas saludables

Consumo semanal de pescado, aves, frijoles y huevos

Porciones moderadas de productos lácteos

Consumo limitado de carne roja

El estudio, encabezado por el investigador Rafael Mª Pérez Araluce, dio seguimiento a más de 9 mil participantes que han seguido la dieta mediterránea para comprobar si descendía el número de infecciones por Covid-19.

Los resultados aún no han sido publicados, sin embargo, Martínez-González considera que "tiene mucha lógica que la dieta mediterránea proteja del coronavirus pero había que demostrarlo con actos empíricos".

La dieta mediterránea ha demostrado reducir el riesgo de enfermedades en el corazón

El experto lleva más de 30 años investigando la relación entre nutrición y salud, y ha liderado el 'Predimed', considerado el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre los beneficios de la dieta mediterránea en la salud.

La investigación, publicada en 2013 por la revista 'The New England Journal of Medicine', consiguió demostrar que la dieta mediterránea reduce un 30 por ciento el riesgo de infarto al miocardio, ictus o muerte cardiovascular. Nuevos análisis de 'Predimed' mostraron que el mismo régimen alimenticio puede disminuir los casos de diabetes o de cáncer de mama.

"Ante estos datos, no es extraño que sea considerada como la mejor dieta del mundo. Es el paradigma fundamental" Miguel Ángel Martínez-González, epidemiólogo

Con información de Europa Press y Clínica Mayo