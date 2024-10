Festeja el Día del Médico con este poema para dedicar el 23 de octubre a doctoras y doctores por su noble labor.

Cada año en México, se conmemora el Día del Médico, una fecha especial que reconoce a los profesionales de la salud.

Si conoces a un médico y quieres mandarle unas bonitas palabras en su día; a continuación, te compartimos un emotivo poema.

Con él, expresarás tus mejores sentimientos y felicitaciones en el Día del Médico.

Día del Médico (Unsplash)

Poema de Día del Médico para dedicar el 23 de octubre a doctores y doctoras

El poema de Día del Médico para dedicar el 23 de octubre a doctores y doctoras, es este:

“Hay muchas maneras de ayudar en esta vida,

Una de ellas es aliviar el dolor que lastima,

El poder escuchar a las personas que acuden a ti buscando consuelo y ayuda,

Los que necesitan más que una mano amiga que les deja sentir un poquito de alegría,

O los que simplemente requieren ser escuchados para poder desahogar su alma adolorida.

Un día decidiste ser todo eso,

Estudiaste una carrera maravillosa,

Una carrera llamada medicina,

Allí encontraste amigos sinceros,

Y sobretodo aprendiste a valorar la vida.

Entendiste en muchas formas que hay diferentes medicinas,

Algunas que curan el cuerpo con mil y un enfermedades,

Pero algunas otras que solo consiguen aliviar el dolor antes de lo inevitable,

Algunas veces lloras por no poder hacer nada ante la muerte inminente,

Y otras tantas sales victorioso o victoriosa y la vences.

Te has sentido orgulloso u orgullosa al salvar una vida y has llorado al no poder salvarla como querías,

Y sin embrago ahí estas, firme, con la entereza de todo un medico: especialista o cirujano, dando lo mejor de ti a cambio de nada.

Te identificas con el dolor ajeno, incluso, te olvidas del tuyo para extender tu mano salvadora a otros,

Tú elegiste esa vida porque no por gusto salen las rosas, tu elegiste esa vida porque ¡tu vida es todo un universo de flores hermosas!

Algunas veces sientes que todo es en vano,

Otras tantas sientes que todo es por un solo propósito

El de poder ayudar y sentir que tu tiempo y esfuerzo todo lo puede,

Más que podría el hombre hacer sin la ayuda del ser supremo,

Aquel que todo lo puede.

Siempre brindas una sonrisa a quien más la necesita,

Otras eres enérgico con el que lo requiere y amerita,

Pero siempre, siempre le brindas tu mano amiga.

No importa el cansancio cuando está en juego la vida,

Solo importa el poder servir y brindar lo mejor de ti,

Para poder salir airoso o airosa en esta batalla de la vida.

Hoy te dedico estas líneas para que sepas que eres un ser muy importante en la vida de muchas personas, porque ayudas por gran humanidad y sencillez,

Y aunque siempre hay tropiezos, siempre levantas la cara y vuelves a la lucha, dejando el corazón muchas veces, o incluso tu vida, para brindarles a los que necesitan tu ayuda.

No importan las horas que pasaste de estudio, cuando alguien con una gran sonrisa te dice ¡Gracias por ayudarme!

Porque para ti esa es la mejor recompensa, la más valiosa perla y la llevas en el pecho como una invaluable ofrenda.

Gracias por todas tus luchas de cada día, gracias por ser nuestro apoyo y guía, gracias por ayudar a que nazca una nueva vida cada día.

¡Gracias por ser un médico excepcional. Gracias, de verdad!

Día del Médico (Unsplash)

¿Por qué se celebra el Día del Médico en México el 23 de octubre?

El Día del Médico en México es una fecha especial que se conmemora cada 23 de octubre desde 1937.

Esa efeméride se estableció porque coincide con la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833, lo que en la actualidad es la Facultada de Medicina de la UNAM.

La intención del Día del Médico en nuestro país es reconocer la importancia de doctores y doctoras en la sociedad.