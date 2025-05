Te presentamos el capítulo de Desayuno del Día de la Madre con Peppa Pig y Mamá Cerdita.

Se trata de un video con 2 horas de capítulos de Peppa Pig en YouTube por el Día de las Madres, que se celebra el 10 de mayo.

¿De qué trata Desayuno del Día de la Madre con Peppa Pig y Mamá Cerdita?

El canal de YouTube, Peppa Pig Español Latino - Canal Oficial, tienen su catálogo la antología que debes ver por el Día de las Madres.

La recopilación de historias comienza con el Desayuno del Día de la Madre con Peppa Pig y Mamá Cerdita.

Dicho relato nos lleva a la cocina de la familia Pig, donde Peppa y George comienzan a organizar el desayuno que darán a Mamá Cerdita en su día.

A ellos se une Papá Cerdito, que comienza a ver cómo sus hijos preparan tostadas.

La intención de Peppa Pig y George es hacer un desayuno “extra especial” para demostrarles su amor a Mamá Cerdita.

Desayuno del Día de la Madre con Peppa Pig y Mamá Cerdita (Especial)

Eso lo escucha Mamá Cerdita, que no deja de mostrar su emoción por el regalo de sus pequeños.

No obstante, las cosas no salen como esperaban, ya que el pan se quema un poco y George se come la mermelada.

Para solucionarlo, Peppa Pig arma una enorme tostada con muchos ingredientes.

Y aunque Mamá Cerdita tiene intenciones de bajar a ver qué pasa con su familia, termina por regresar a la cama y dejar que la sorprendan.

Al final, la madre de Peppa Pig recibe con cariño el platillo que le prepararon los suyos .

¿Qué esperar Desayuno del Día de la Madre con Peppa Pig y Mamá Cerdita?

El Desayuno del Día de la Madre con Peppa Pig y Mamá Cerdita es uno de los mejores episodios para ver el 10 de mayo.

Se trata de una historia que muestra a niñas y niños lo que significa tener un buen detalle con las mamás en su día.

La grabación es perfecta porque además del capítulo especial cuenta con otras aventuras de Peppa Pig y sus queridos personajes.

En total, son 2 horas en YouTube para armar el mejor maratón en el Día de las Madres junto a mamá.