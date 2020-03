La mexicana Denis Vélez gana prestigiado concurso de Opera en Nueva York

Denis Vélez triunfó en el Metropolitan Opera National Council Auditions; previamente había ganado el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli

México.- La soprano mexicana Denis Vélez Luna se llevó el triunfo en un concurso para nuevos valores del canto realizado este 1 de marzo en la Metropolitan Opera House de Nueva York, uno de los recintos culturales más importantes del mundo entero.

Nacida en Puebla en 1992, Denis fue una de las cinco ganadoras del Metropolitan Opera National Council Auditions , evento para nuevos valores que se lleva a cabo desde 1954 y ha catapultado la carrera de varios leyendas de la ópera mundial como Lawrence Brownlee, Fleming, Susan Graham, Angela Meade y Deborah Voigt, entre otros.

Cada uno de los triunfadores se hizo acreedor a un premio económico de 20 mil dólares (unos 385 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual), pues en esta ocasión la recompensa subió desde los 15 mil dólares que se entregaban hasta el año pasado.

Además del dinero, Vélez Luna ha dado un paso decisivo en su ascendente carrera, toda vez que ‘ The Met ’ suele incorporar a los ganadores de las audiciones a la compañía a fin de incluirlos en sus siguientes temporada.

Denis Vélez Luna, la cantante mexicana de ópera con carrera meteórica

De acuerdo con el diario Excélsior, Denis Vélez Luna llegó a las finales del Metropolitan Opera National Council Auditions luego de ganar las eliminatorias regionales de la región de Golfo, donde se incluyen a cantantes de estados del sur de la unión americana y de México.

Previamente, Vélez Luna obtenido el primer lugar en la trigésimo séptima edición del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli llevado a cabo en el Palacio de Bellas Artes; además, la Lyric Opera de Chicago , donde también actúa el tenor coahuilense Mario Rojas, la ha elegido para participar en su temporada 2020-2021.

En declaraciones al diario, la feliz ganadora señala que inició en la música clásica con 17 años de edad y no niega sus inicios en la música popular mexicana ni la influencia que le han imprimido artistas como Juan Gabriel y José José.

“Sí me influyó la música popular y siento que mucha de la musicalidad que traigo viene de ahí. Así que, para mí, la música popular y la música clásica no están separadas, aunque es cierto que la gente difícilmente podría consumirla porque la ópera no es mexicana”. Denis Vélez Luna

“Es cierto que al principio yo quería cantar música popular, pero me llegó la ópera y me eligió”, agregó,