‘Be a lady’: El poderoso mensaje feminista de Cynthia Nixon que rompe las redes (VIDEO)

En el video, Nixon recita un texto de Camille Rainville, que exhibe las presiones a las que están sujetas las mujeres todos los días por su género.

¿Qué implica ser una mujer en la actualidad? La respuesta del mundo es un conjunto de mensajes contradictorios y dañinos, que en el fondo sólo coartan la libertad de las féminas para ser quien ellas quieren. Así lo exhibe ‘Be a lady, they said’ (‘Sé una dama, dicen’), un video protagonizado por Cynthia Nixon, protagonista de ‘Sex & The City’, que está rompiendo las redes sociales por su poderoso mensaje feminista.

“Sé una dama, dijeron. Tu falda es muy corta. Tu camisa está muy escotada. Tus pantalones son demasiado ajustados. No muestres tanta piel”. ‘Be a lady, they said’

Así comienza el vídeo de casi 3 minutos de duración, en el que la protagonista de ‘Sex & The City’ recita un texto de Camille Rainville, con el mismo título de la grabación.

Desde el día uno de su vida, las mujeres son presas de mensajes contradictorios

La primera parte del mensaje y las imágenes hacen alusión a los primeros años de las mujeres y todas aquellas restricciones que deben no sólo aprender, sino aplicar, para ser consideradas unas ‘señoritas’ como se dice en México.

Esto es importante, por lo que advierte el video más adelante:

“Deja algo a la imaginación... No seas tentadora. Los hombres no pueden controlarse a sí mismos. Los hombres tienen necesidades”.

"Muestra algo de piel... No seas tan provocativa"

Pero, el mensaje también alude a los bombardeos de los medios, quienes recuerdan a las mujeres que no deben tomarse las cosas muy a pecho:

“Te ves desaliñada… Muestra algo de piel. Luce sexy. Luce caliente. No seas tan provocativa.

Lady: un conjunto de noes en beneficio de los hombres

Sin embargo, el texto recuerda nuevamente un sinfín de noes que van más allá de las “reglas del buen comportamiento y vestir”, para exhibir la inmensa presión que se ejerce sobre el cuerpo, la apariencia, el comportamiento y la sexualidad de las mujeres .

Todo ello, generalmente en beneficio de los hombres y en perjuicio de la autoestima femenina .

El video fue compartido inicialmente en la cuenta de Instagram de Girls. Girls. Girls. Magazine, donde en tres días suma más de un millón y medio de reproducciones, situación que se ha replicado en otras plataformas como Vimeo, Twitter, YouTube y Facebook.

Si te interesa consultar el texto completo de Camille Rainville, lo puedes hacer en la siguiente liga.