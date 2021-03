El estudio no encontró ningún caso en el que un país con altas tasas de mortalidad por Covid-19 no tenga una población, en su mayoría, obesa.

La obesidad es un factor determinante en las muertes por coronavirus. Así lo ha concluido un estudio global que encontró que mayoría de las muertes mundiales por Covid-19 se han producido en países donde muchas personas son obesas.

Tal es así, que las tasas de mortalidad por coronavirus llegan a ser hasta 10 veces más altas en países donde al menos el 50 por ciento de los adultos tienen sobrepeso u obesidad, según los resultados.

La investigación analizó las cifras de muertes por Covid-19 de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos y los datos del Observatorio de Salud Global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la obesidad.

Países con altas tasas de mortalidad por Covid-19 tienen una población obesa

Los autores destacaron que para su sorpresa, no encontraron ningún ejemplo de un país donde sean altas tasas de mortalidad por coronavirus y el grueso de la población no tenga sobrepeso o no sean obesas.

Al respecto, el codirector del informe, Tim Lobstein, asesor experto de la Federación Mundial de Obesidad y profesor visitante en la Universidad de Sydney, en Australia, destacó el caso de países asiáticos que han atacado sus problemas de sobrepeso y han logrado que el coronavirus no sea tan mortal en su población

"Mire países como Japón y Corea del Sur, donde tienen niveles muy bajos de muertes por COVID-19, así como niveles muy bajos de obesidad en adultos. Han dado prioridad a la salud pública en una variedad de medidas, incluido el peso de la población, y ha valido la pena en la pandemia” Tim Lobstein, codirector del informe

Piden personas con obesidad sean consideradas prioritarias en esquemas de vacunación

En contraste, el informe cita los casos de Estados Unidos y Gran Bretaña, donde las tasas de mortalidad por Covid-19 y los niveles de obesidad se encuentran entre las más altas.

Reino Unido tiene la tercera tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo y la cuarta tasa de obesidad más alta: 184 muertes por coronavirus por cada 100 mil y el 63.7 por ciento de los adultos con sobrepeso, según datos de la OMS.

A ese país le sigue Estados Unidos, con 152,49 muertes por Covid-19 por 100 mil y 67.9 por ciento de adultos con sobrepeso.

Ante dicha situación, John Wilding, profesor de medicina en la Universidad de Liverpool de Gran Bretaña y presidente de la Federación Mundial de Obesidad, ha pedido que el sobrepeso sea reconocido como un riesgo clave para la salud ante el Covid-19 y tenerse en cuenta en los planes de vacunación.

"Es realmente importante que reconozcamos que la obesidad... aumenta el riesgo. Por lo tanto, al igual que otras enfermedades como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, las personas con obesidad deben ser consideradas como prioritarias en los programas de vacunación en todo el mundo" John Wilding, profesor de medicina en la Universidad de Liverpool

Con información de Reuters