Coronavirus: Casos de ansiedad aumentan por la pandemia en México

Según médicos de farmacias, las consultas de personas con síntomas de ansiedad y otros padecimientos mentales se han incrementado durante la pandemia

La pandemia de coronavirus tiene a miles de personas asustadas y angustiadas. Esto se refleja en los consultorios de las farmacias, a donde muchas personas acuden con el temor de un posible contagio de Covid-19, quejándose de dificultad para respirar, pero terminan con un diagnóstico de ansiedad.

Así lo expusieron varios doctores y especialistas entrevistados por el noticiero ‘En Punto’ de Televisa, quienes señalan que los padecimientos mentales en México han aumentado hasta 30 por ciento debido a la emergencia sanitaria.

Aumentan consultas de personas con síntomas de angustia y ansiedad

La doctora María José Ramírez atiende un consultorio de farmacia en Azcapotzalco. En entrevista con el noticiero ‘En Punto’, de Televisa, contó que a diario atiende a entre cinco y siete pacientes que no tienen Covid-19, pero que solicitan la atención médica por sentimientos de angustia y ansiedad.

“A veces tengo la sala llena. Me dicen: ´quiero que me revises porque ayer sentía que me faltaba la respiración”… Ahorita el internet actúa en contra de los médicos porque la gente se pone a buscar, ‘tengo tos, ¿qué tienes? Covid’. Vienen con ansiedad, con el miedo de que lo tengan”.

María José Ramírez, médica de farmacia

Lo mismo pasa en otro consultorio ubicado en la alcaldía Coyoacán. La médica a cargo asegura que no había visto algo así en sus 45 años de servicio .

“Se ve más en el sexo femenino, vienen desesperadas diciendo que ya no están respirando, entonces yo digo, ‘cálmese’. Al explorar campos pulmonares, ver frecuencia cardiaca, pulso, ya les digo que están bien… entonces ya respiran. Ha crecido el número por ansiedad, por depresiones, incluso hasta me piden que les dé tratamiento o lo que sea”

Raquel Páez, médica cirujana

En México, padecimientos como la ansiedad han aumentado hasta 30%

También, los médicos de farmacias afirman que ha incrementado la solicitud de medicamentos, principalmente los antidepresivos .

“Es muy común que nos lleguen pacientes a preguntar. Aquí normalmente atendemos con productos naturistas o herbolarios como la paciflora, la valeriana, eso les ayuda mucho. Hay veces que es nada más puro nerviosismo”

Martha Castellanos, médica de farmacia

Al respecto, Antonio Pascual, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (ANAFARMEX), ofreció un dato relevante:

“En tiempos normales, todos los países desarrollados tienen un escenario de demanda para estos padecimientos. En nuestro país es del 15 por ciento en términos generales… hemos subido al doble”

Antonio Pascual, presidente de la ANAFARMEX

La depresión también se ha disparado a causa de la pandemia



La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud (SSA) desarrollaron un instrumento. Encuestaron a 120 mil personas en meses recientes para conocer el impacto de la pandemia en la salud mental.

“La principal consecuencia ha sido la presencia de síntomas de ansiedad así como padecimientos que no llegan a establecer un trastorno. Después de esto, la más importante ha sido depresión”

José Mendoza, servicios de atención psiquiátrica de la SSA

“Algunas personas me dicen, ‘nada más la veo y me tranquilizo”

Raquel Páez, médica cirujana

Con información de En Punto