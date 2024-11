Como ya nos empezamos a poner navideños, además de que es el Día del Músico, te traemos la canción de la Banda Especial de Cachorrock de Paw Patrol.

La canción de la Banda Especial de Cachorrock de Paw Patrol pone a toda la Patrulla de Cachorros a tocar y cantar en un festival.

Lo mejor de todo es que tenemos a todos lo miembros del equipo, desde los principales, hasta los nuevos integrantes como Lucky y Everest.

Dando una de las bandas musicales más completas en el mundo de las mascotas y de los animales rescatistas.

Canción de la Banda Especial de Cachorrock de Paw Patrol (Nickelodeon)

¿De qué trata la canción de la Banda Especial de Cachorrock de Paw Patrol? El video está en YouTube

La canción de la Banda Especial de Cachorrock de Paw Patrol, que puedes escuchar en este Día del Músico, aparece en un festival navideño en Bahía Aventura.

Tras la presentación de unos pingüinos, la alcaldesa le da la bienvenida a la canción de la Banda Especial de Cachorrock de Paw Patrol.

Aunque tienen un problema, pues no terminaron de escribir la letra de la melodía; no obstante, Lucky les dice a sus amigos que no se preocupen.

Así escuchamos una canción que habla de como los cachorros quieren salir a jugar y divertirse con sus amigos.

¿Dónde ver y escuchar en YouTube la canción de la Banda Especial de Cachorrock de Paw Patrol?

Puedes ver y escuchar la canción de la Banda Especial de Cachorrock de Paw Patrol en YouTube, para amenizar un poco el Día del Músico.

No te preocupes, la canción de la Banda Especial de Cachorrock de Paw Patrol no forma parte de un maratón, de hecho es bastante corta.

El video donde se puede ver y escuchar la melodía apenas dura un minuto y medio; como imaginarás, su interpretación no dura todo ese tiempo.

También puedes encontrar el capítulo con la canción de Paw Patrol en Paramount+; aunque si solo te interesa el concierto de la banda de la Patrulla de Cachorros, aquí te dejamos el video: