Si eres fanático de Coca Cola, debes saber que fue en 1915, cuando la famosa botella fue creada con sus reconocidas curvas. Este diseño fue resultado de una petición simple: ?un empaque que pudiera ser reconocido ser identificado hasta cuando se convierte en basura?.

Desde entonces, las botellas han sido tocadas por múltiples artistas, desde Keith Haring hasta Andy Warhol, pasando por Matthew Williamson y Uniqlo, Por lo que el empaque actualmente es algo totalmente incónico.

Como parte de la celebración del centenario de esta botella, The Coca-Cola Company, en conjunto con The High Museum of Art en Atlanta, presentarán una exposición de arte titulada La botella Coca-Cola: Un ícono americano a 100. Esta muestra reunirá las obras icónicas de los últimos 100 años en las que aparece la botella.

El recorrido estará conformado en cuatro secciones y contará con las creaciones de Andy Warhol y múltiples artistas y diseñadores que reinventaron la botella.

Además, para honrar el centenario de la botella, Coca-Cola ha retado a artistas contemporáneos y diseñadores provenientes de diversos países alrededor del mundo a reinventar imágenes vintage del empaque para una audiencia moderna. El arte titulado Mash Up ha traído resultados impresionantes y otro detalle importante, Assouline editó un libro con lo mejor de los 100 años de la marca.

La buena noticia es que esta expo llegará a México a partir del 4 hasta el 10 de julio en D.F. en las puertas de los leones de Chapultepec, y del 17 al 23 en Monterrey en Cintermex.