Barbie anunció el lanzamiento de una edición especial de su "The First Black Barbie", su primera muñeca afroamericana que saliera hace 40 años.

Barbie, a través de su línea "Signature", anunció el lanzamienyo de una edición especial de "The First Black Barbie" y "75th Anniversary Swimsuit Barbie", reproducciones inspiradas en dos de sus muñecas más icónicas y celebradas por fans de todo el mundo.

En homenaje a la primera muñeca Barbie afroamericana de 1980, se lanzará una versión que luce un vestido largo en color rojo, de mangas descubiertas y pelo rizado tipo afro; además de contar con collar y aretes color oro.

The First Black Barbie Mattel

La "The First Black Barbie" fue un parte aguas hace 40 años, al ser la primera de su tipo que hacía alusión a las mujeres afrodescendientes; mismas que no contaban con una representación positiva en juguetes y coleccionables de este estilo.

La Swimsuit Barbie fue la primera pieza de la popular muñeca

Fue en 1959 cuando Mattel dio inicio a sus operaciones, al mismo tiempo que lanzó la primera muñeca Barbie, la cual se convirtió rápidamente en su primer éxito; es por ello que, para celebrar su 75 aniversario lazarán la "75th Anniversary Swimsuit Barbie".

Esta pieza rememora a la clásica e icónica muñeca en traje de baño blanco y negro, lentes de sol de ojo de gato, rostro maquillado con labios carmesí y delineado negro, hecha en material silkstone de alta calidad.

75th Anniversary Swimsuit Barbie Mattel

En el momento en que fue lanzada la muñeca Barbie, esta contaba con dos versiones, una con el pelo negro y la rubia que todo mundo conoce; esto con el fin de darle opción a quienes quisieran comprar la muñeca. Al final, se dejó el diseño rubio como parte de la marca oficial.

Tanto la "The First Black Barbie", como la "75th Anniversary Swimsuit Barbie", están disponibles en tiendas departamentales y en línea.