No huí ni rompí la obra, asegura Avelina Lésper sobre incidente en Zona Maco

La crítica aseguró que el vidrio explotó cuando intentó poner una lata de resfresco

México.- La crítica de arte, Avelina Lésper, asegura y explicó que no huyó ni rompió la obra “Nimble and Sinister Tricks (To be Preserved with Out Scandal and Corruption)” de Gabriel Rico que se exhibía en Zona Maco, como varios visitantes la acusaron.

De acuerdo a la especialista en entrevista con Milenio, la obra explotó cuando intentó acercar una lata de refresco vacía, pero su intención no era violentarla ni destruirla.

Explicó que cuando intentó poner la lata sobre una de las piedras de la obra, el vidrio explotó y ni siquiera pudo pudo realizar lo que tenía planeado, pues se quedó con la lata en la mano.

El artista Pavel Égüez, que acompañaba a la crítica de arte, aseguró que la obra explotó sin haberla tocado, pues ésta era muy frágil.

Nos tocó show en Zona Maco. Avelina Lesper rompió una pieza de Gabriel Rico, se quiso huir, se declaró insolvente y pidió una cámara que lo probara. Muchxs la vimos pic.twitter.com/vcfY5ryOl8 — G. Mtz-Zalce (@grazalce) February 8, 2020

La obra “Nimble and Sinister Tricks (To be Preserved with Out Scandal and Corruption)” consitía en un vidrio sostenido que tenía una piedra y una pelotas. Estaba valuada en 20 mil dólares , de acuerdo con Milenio.

Luego de que se rompió la obra, Lésper dijo que ella la repararía y pidió que le dieran los objetos y medidas, pero que no la pagaría.

Galería OMR acusa a Lésper de falta de profesionalismo

Este 8 de febrero durante la exposición de Zona Maco, la obra de Gabriel Rico de la Galería OMR se rompió cuando la crítica intentó poner una lata, según su versión.

Sin embargo, la galería la acusó de que aunque no fue intención, fue una falta de profesionalismo y respeto acercarse tanto para tomarse una foto con la obra.