Aumento de temperaturas en el planeta amenaza la producción de vinos

Un estudio reciente encontró que el aumento de las temperaturas en el planeta podría provocar la pérdida de viñedos en regiones vinícolas.

Si te gusta el vino, ha llegado el momento de iniciar tu reserva o empezar a desarrollar tu gusto por otra bebida, ya que el aumento de las temperaturas globales podría limitar la actividad de los viticultores del mundo y provocar una escasez de vino en el futuro próximo, advierten investigadores de Canadá, Estados Unidos y Europa.

Esta afirmación se basa en un estudio que los especialistas publicaron recientemente en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, donde concluyen que las grandes regiones vinícolas de Europa podrían perder la mitad de sus viñedos por completo.

¿Por qué estaría en riesgo la producción de vinos?

La investigación partió de la idea de que las temperaturas extremas registradas en el verano afectan no solo en el rendimiento de la vid sino también de las personas que tienen que recogerlas, e incluso de los robles que proporcionan los corchos para el producto terminado.

Así, el estudio titulado llamado “Diversity buffers winegrowing regions from climate change losses”, se enfocó en cultivos que abarcan diversos climas y están claramente afectados por el cambio climático: las uvas para vino (Vitis vinifera).

La investigación fue liderada por Ignacio Morales-Castilla, de la Universidad de Alcalá en España y Elizabeth Wolkovich de la Universidad British Columbia, en Canadá, y consistió en el cruce de datos sobre el desarrollo de las 11 variedades de uvas más comunes en el mundo, con las proyecciones del cambio climático.

Más de la mitad de las regiones vinícolas en el mundo podrían desaparecer

Los resultaron indican que más de la mitad de las regiones vinícolas en el mundo podrían desaparecer si la temperatura global aumenta a dos grados centígrados.

El porcentaje aumenta hasta un 85 por ciento en el caso de que el incremento alcance los cuatro grados .

Pero las mayores pérdidas, según el estudio, ocurriría en las regiones que ya son cálidas, como el Mediterráneo, donde España e Italia podrían perder casi el 65 por ciento de sus viñedos.

En tanto, Nueva Zelanda y el norte de Estados Unidos podrían registrar un aumento del territorio cultivable, entre un 15 y 100 por ciento, según algunos ejemplos.

Los científicos consideran que hay una gran posibilidad de que esto ocurra a causa del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que deberían reducirse lo más pronto posible para contener el cambio climático.

Con información de Notimex.