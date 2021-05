VIDEO: Angélica Vale hace sufrir a Ricky Martin en programa radiofónico

Angélica Vale es muy buena actriz pero es mejor haciendo bromas, la prueba está en la que le jugó a Ricky Martin en el programa de radio “El show de Piolín”.

Verás, aprovechando su paso por Los Ángeles, el puertorriqueño accedió dar una entrevista al programa radiofónico, donde promocionaría su nuevo disco; la conversación dio un nuevo rumbo cuando le hicieron recordar a la persona que lo apoyó en sus primeros pasos dentro del teatro, es decir, Angélica Vale.

El anfitrión le advirtió a Ricky que la llamaría por teléfono y lo hizo, posteriormente enlazaron a ambos famosos y la broma empezó.

El cantante saludó a La Vale, quien se apresuró a decir: "No lo dudes, sí soy yo, perdón que no me emocione mucho, pero tú sabes lo que pasó, lo sabes muy bien, entonces perdón que no me emocioné, qué pena decirlo en ?El Show de Piolín', perdón ?Piolín' pero que pena no emocionarme. Kiki sabe perfecto lo que hizo, me dolió mucho y qué te puedo decir, esta llamada la acepté por ti, pero no sabía que estaba Ricky Martin ahí", dijo.

De inmediato Ricky pidió hablar con ella, pero Angélica lo sorprendió llegando hasta donde él estaba.

Revivamos el momento:

Vía Grupo Fórmula