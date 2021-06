Eugenio Derbez confirma “separación” de Alessandra Rosaldo

Luego de que Aislinn Derbez aclarara que no ?robó pantalla? para originalmente invitar a que voten por ella en Premios Juventud, su papá Eugenio Derbez no quiso quedarse atrás y lanzó una broma a medios de comunicación, fans y público en general.

A través de un video colgado en su canal de YouTube, el comediante confirma los rumores de separación, ?Alessandra y yo? nos separamos. No hay terceras personas, ni de parte de ella ni de parte mía. Fue algo de mutuo acuerdo. Los motivos son simples? Yo me tenía que ir a trabajar, tenía junta en la mañana, ella sigue amamantando a la nena, a Aita, a mi me daba pena que se saque un pecho frente a los productores o de los escritores, entonces le dije: ?yo creo que es mejor que te quedes en la casa'?.

Y agrega que esa mañana se separaron y el fin de semana estarán juntos pero que el lunes volverán a separarse y así día a día. Sí, todo se trata de una broma, ya lo conocen.