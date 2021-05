Michael Keaton habla sobre Ben Affleck interpretando a Batman

Uno de los Batman favoritos de la historia es sin duda Michael Keaton quien apareció en las cintas Batman y Batman Returns de Tim Burton, y hoy el muchacho ha salido a dar su opinión con respecto a la decisión de que Ben Affleck interprete a Batman.

En una entrevista, esto dijo:

"Ben Affleck será un gran Batman, no entiendo mucho porqué, pero sé que hubo una especie de... nadie lo quiere en el papel, no sé porqué la gente se emociona con esas cosas. Sinceramente no lo entiendo, él será genial."

Keaton aprovechó la oportunidad para decir que si Tim Burton regresa para Beetlejuice 3, él estaría interesado en volver a su papel también.

Pero ni así olvidamos que estás de acuerdo con Ben Affleck en el papel de El Caballero de la Noche, Michael Keaton. Pensábamos que eras cool.