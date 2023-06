Este 23 de junio se está celebrando la festividad conocida como la Noche de San Juan, en donde de acuerdo a la tradición se pueden hacer varios rituales.

Esto para mejorar varios aspectos de tu vida y que de acuerdo a las supersticiones, esta Noche de San Juan es la mejor para realizar los rituales.

Entre estos rituales existen ya sea para atraer la abundancia, aumentar la autoestima o la belleza, o deshacerse de la negatividad en tu vida en la Noche de San Juan.

Este 23 de junio es conocido como la Noche de San Juan, es decir un día antes de las festividades cristianas de San Juan.

Aunque anterior a la llegada de las tradiciones cristianas, la Noche de San Juan era una reconocida fiesta pagana que celebraba la llegada del solsticio de verano.

Es por eso que es común hacer varios rituales en la Noche de San Juan para mejorar los aspectos de tu vida, ya sea en abundancia o incluso para soltar la negatividad.

Por lo que estos 5 rituales para la Noche de San Juan, pueden ser de utilidad en tu día a día:

Uno de los rituales que suelen hacerse para la Noche de San Juan, es el de la abundancia y es bastante sencillo.

Se trata de dejar una moneda afuera durante toda la Noche de San Juan y después guardarla en tu cartera; esto atraerá la abundancia económica a tu vida.

Una de las costumbres en la Noche de San Juan es prender fogatas, y qué mejor uso de ellas que con un ritual de atracción.

En frente de una fogata en la Noche de San Juan, habrá que repetir tres veces este decreto y agradecer al final:

“Yo (nombre), me veo rodeada de amor, me veo feliz, me voe independiente y segura. Me veo en un hogar armonioso, me veo en abundancia. Me veo amada y amando en plenitud, me veo con cada una de mis células regeneradas y cumpliendo sus funciones en su máxima optimización Me veo con larga y espléndida vida. Hoy digo sí a la vida, hoy digo sú a la salud, hoy digo sí al amor, hoy digo sí a la abundancia, hoy digo sí a la felicidad, hoy digo sí a la armonía, hoy digo sí a la alegría. Hoy recibo todas las bendiciones y frecuencias de amor y felicidad que me llegan desde Gaia y desde todas las partes del universo. Ho digo sí a mis amadas células sanas, perfectas y felices. Así es, hecho está, Me acepto, me amo, me respeto, me honro, me bendigo. Yo soy (nombre) y hecho es, hecho está”

Ritual para la Noche de San Juan