Hoy 29 de julio es Día de la Alita y para disfrutarlo como se debe te damos 5 promociones de alitas que podrás hacer válidas para esta celebración.

Con ello, las 5 promociones de alitas hoy 29 de julio para disfrutar Día de la Alita que podrás hacer válida serán las de:

Buffalo Wild Wings La B-T-K Wingstop Wings Army Hooters

1. Promociones de alitas en Buffalo Wild Wings para disfrutar el Día de la Alita hoy 29 de julio

Buffalo Wild Wings te hará disfrutar el Día de la Alita hoy 29 de julio con su super promoción.

Pues en la compra de Wings Tradicionales y Wings Boneless recibirás tu segunda orden del mismo tamaño gratis.

Dicha promoción por el Día de la Alita solo aplica en tamaño small y medium, así como no aplica con otras promociones cupones o descuentos.

2. Promociones de alitas en La B-T-K para disfrutar el Día de la Alita hoy 29 de julio

La B-T-K tiene para ti en las promociones de alitas para disfrutar el Día de la Alita hoy 29 de julio el cupón Come Todo Retro a solo 168 pesos.

Con el que podrás disfrutar de “deliciosas alitas, costillas BTK y papas al horno cácaro ilimitadas”.

Para hacer válida esta promoción de alitas en La B-T-K deberás registrarte en tu sucursal favorita.

3. Promociones de alitas en Wingstop para disfrutar el Día de la Alita hoy 29 de julio

Disfruta del Día de la Alita hoy 29 de julio con la promoción de alitas en Wingstop que aquí te tenemos con su Wingday.

Pues por 279 pesos podrás disfrutar de 25 alitas y/o boneless con 2 salsas, asimismo, la promoción es válida para pedir las veces que quieras, así como si aplica con otras promociones en sucursales.

4. Promociones de alitas en Wings Army para disfrutar el Día de la Alita hoy 29 de julio

También podrás disfrutar el Día de la Alita hoy 29 de julio con las promociones de alitas en Wings Army.

Con su promoción a nivel nacional que te da una orden adicional de 350g a solo un 1 pesos en la compra de cualquier orden de alitas.

La promoción está sujeta a disponibilidad y válida solo para consumo en sucursales de Wings Army.

5. Promociones de alitas en Hooters para disfrutar el Día de la Alita hoy 29 de julio

La última promoción de alitas para disfrutar el Día de la Alita hoy 29 y mañana 30 de julio que tenemos es la de Hooters.

Con su promoción All You Can Eat o todo lo que puedas comer por sólo 245 por persona.

Dicha promoción en Hooters para disfrutar el Día de la Alita será solo válida en sucursales de CDMX, Estado de México, Guadalajara, Querétaro y Puebla.