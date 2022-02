14 de febrero: Las 10 frases más románticas para dedicar en San Valentín; ideales para tu ser amado.

San Valentín es, sin duda, la fecha preferida para demostrar el amor que sentimos por nuestra pareja.

Cada año, el 14 de febrero se llena de globos, chocolates, flores, regalos y... ¡ Cartas y mensajes románticos!

Si no sabes cómo expresar tu amor en palabras este 14 de febrero, no te preocupes, nosotros de ayudamos.

A continuación, te presentamos las 10 frases más románticas para dedicar en San Valentín; las puedes incluir en tus regalos del 14 de febrero.

Las 10 frases más románticas para dedicar en San Valentín (Pixabay)

14 de febrero: Frase Isabel Allende

“Eres mi ángel y mi condena. En tu presencia alcanzo el éxtasis divino y en tu ausencia descenso al infierno”.

Las 10 frases más románticas para dedicar en San Valentín (Pixabay)

14 de febrero: Frase Mario Benedetti

“Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites”.

Las 10 frases más románticas para dedicar en San Valentín (Pixabay)

14 de febrero: Frase Dr. Seuss

“Sabes que estás enamorado cuando no quieres acostarte porque la realidad es por fin mejor que tus sueños”.

Las 10 frases más románticas para dedicar en San Valentín (Pixabay)

14 de febrero: Frase Jane Austen

“He luchado en vano y no puedo hacerlo más. Mis sentimientos no serán reprimidos. Permítame decirle cuan ardientemente la admiro y la amo”.

Las 10 frases más románticas para dedicar en San Valentín (Pixabay)

14 de febrero: Elena Poniatowska

“Los amores tempranos son los que esperan en las esquinas para ver pasar y después irse a soñar. Son amores que no se tocan pero que se evocan mucho”.

Corazón. (Pixabay.)

14 de febrero: Frase Margaret Mitchell

“Te quiero como no he querido nunca a ninguna otra mujer y te he esperado como jamás hubiera sido capaz de esperar a otra”.

Las 10 frases más románticas para dedicar en San Valentín (pixabay)

14 de febrero: Frase Emily Brontë

“No sé de qué están hechas las almas, pero la tuya y la mía son una sola”.

Las 10 frases más románticas para dedicar en San Valentín (pixabay)

14 de febrero: Frase Federico Moccia

“Te amo por encima de todo aquello que no podemos ver, por encima de lo que no podemos conocer”.

Las 10 frases más románticas para dedicar en San Valentín (pixabay)

14 de febrero: Frase Charles Dickens

“Soy lo que has hecho de mí. Toma mis elogios, toma mi culpa, toma todo el éxito, toma el fracaso, en resumen, tómame”.

Las 10 frases más románticas para dedicar en San Valentín (pixabay)

14 de febrero: Frase Pablo Neruda

“En un beso, sabrás todo lo que he callado”.